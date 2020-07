Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

Cuando Daniela Cortés se cansó y denunció al futbolista Sebastián Villa, llevaban dos años y medio de pareja. Ese lunes, recuerda la joven colombiana, decidió hacer un posteo en las redes mostrando los signos de haber recibido golpes, “para proteger a su familia y a su hija” de las amenazas que el futbolista le habría hecho para evitar que lo abandone.

“Ese día no fue la primera vez que me golpeó, sufrí violencia muchas veces, pero me decidí a hablar por las amenazas. Por eso primero lo publiqué y después lo seguí en la Justicia. Una vez que lo hice publico, él supo que no podía hacernos nada, mi familia está en Colombia y allá Sebastián tiene muchos vínculos, eso me preocupaba”, explicó a “Crónica” la víctima, que apuntó directamente al jugador de Boca y mostró lesiones sobre su rostro y el resto de su cuerpo.

“Lamentablemente, me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, escribió llorando ese día que ahora vuelve a su mente. En el recuerdo de la joven, especialista en Finanzas y Administración, que cuando conoció al futbolista vivía en Medellín, Villa cambió su actitud al llegar a la Argentina.

“Acepté acompañar a Sebastián porque cuando estábamos en Colombia las cosas eran diferentes -explicó Cortés a este diario-, acá se volvió una película de terror, y la solución que encontré fue irme muy seguido a Colombia. Cada vez que me iba, él prometía que iba a solucionar su problema, pero al volver se repetía el infierno; le pedí que hiciéramos terapia, pero decía que podía solo con eso”.

Cortés cree que el cambio del deportista a su llegada al Xeneize estuvo vinculado al cambio de situación: “Yo al principio estaba sola, y se aprovechó de eso, por eso, cuando empecé a armar mi círculo de amistades, le dio rabia. Se ponía celoso si me demoraba en llegar a casa, me ponía horarios, no me dejaba vestir como yo quería.Cuando me pasaban las cosas, las mujeres de los futbolistas me veían rara, aunque yo lo negara o pusiera excusas para explicar los moretones; me preguntaban, pero prefería no hablar”. Y es justamente desde el círculo y la corporación futbolística desde conde la denunciante recibió apoyo, pero también críticas.

Por un lado, las parejas de muchos deportistas se acercaron y la apoyaron, como Carolina Castaño, otra colombiana, esposa de Edwin Cardona, que respondió a su publicación con el emoticón de un corazón roto, tres caritas de furia y un par de lágrimas en las que escribió: “Qué tristeza, qué impotencia, qué putería!!! Amiga, ánimo, a buscarle solución... aunque siempre la has tenido en las manos”.

Entre las críticas, para Daniela lo más difícil fue enfrentarse a los representantes de Villa. “Ellos, por mantener el negocio, están dispuestos a todo, me acusan de extorsión, y yo no quise llegar a un acuerdo económico, sino justicia y seguridad para mi familia”, dijo Cortés a este diario desde el country Saint Thomas, de Canning, donde espera que avance la causa.

TESTIGO CLAVE

Para la madre era “un buen chico”

Desde Colombia habló la madre de Daniela Cortés, denunciante en la causa por violencia de género contra el futbolista de Boca. Gloria Patricia Meneses Rodríguez confirmó algo que la ex pareja de Sebastián Villa dijo a “Crónica”: “Yo desconocía los problemas” de la pareja.

La afirmación formó parte de la declaración virtual como testigo contra el futbolista, que fue postergada en dos oportunidades y se concretó el lunes pasado, cuando se estableció el enlace por videoconferencia convocado por la UFI 3 de Esteban Echeverría, que entiende en la causa.

La madre de la denunciante, residente en Medellín, se refirió a los dos contactos por audios de WhatsApp que mantuvo con Villa el 27 de abril pasado, cuando el jugador del seleccionado colombiano de fútbol le comunicó que se iba de la casa que compartía con Cortés, en el barrio privado Saint Thomas. “Yo desconocía esos problemas, mis hijas -Daniela y Cinthya Cortés, también testigos- nunca me contaban nada, para mí Sebastián era un buen chico, amable y educado. Para nosotros era como un hijo”, señaló Meneses Rodríguez.

“Esa tarde él me dijo que se iba de la casa porque Daniela no se quería ir. Me dijo que ella lo tenía muy fastidiado y que daría ‘luz verde’ para que se contacte con nosotros en Colombia”, agregó. Consultada por la fiscal Verónica Pérez acerca de qué quería decir con “luz verde”, la mujer dijo que “sería darnos un susto”

PALABRA OFICIAL

La defensa del mánager y de Boca

El representante de Sebastián Villa es el venezolano Norman Capuozzo, propietario de la agencia Go Pro Sport Management, que en el momento de la denuncia emitió el siguiente comunicado desde su empresa: “Es nuestro deber como agencia de representación de seres humanos que ejercen como atletas de alto rendimiento, mantener siempre el respeto y los valores como bandera, repudiando cualquier acto de violencia hacia otro ser humano y en especial la violencia de género. Es por ello que trabajaremos arduamente para aclarar lo ocurrido y así poder tomar las medidas pertinentes”.

También representante de Juan Fernando Quintero, el venezolano Capuozzo tiene su escenario principal de negocios en Colombia, donde se hizo muy conocido, sobre todo, cuando entre septiembre y diciembre del año pasado estuvo en pareja con Lina Tejeiro, una de las actrices colombianas más populares.

Además de la palabra del representante, el Club Xeneize hizo su descargo: “Ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la Justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de derechos humanos y cuestiones de género”, decía el comunicado, aunque hasta el momento no se comunicó medida alguna contra el deportista.