Los casos de violencia de género en Argentina no cesan. Cintia Natalia Caruso se encuentra viviendo un calvario: quedó detenida por defenderse de su ex pareja, a quien denunció en 18 oportunidades.

La mujer se encuentra detenida hace 5 meses luego de que Sebastián David Carballo, violara la perimetral para golpearla en su domicilio.

La última vez, el agresor se apareció en su casa con un cuchillo y ella, en un intento desesperado por salvar su vida, se lo quitó y lo hirió. Pese a esto, la Justicia la condenó.

Su dramático relato

“En muchas oportunidades llame a la policía, cuando los efectivos llegaban y me veían sangrando, pedí ayuda, toda golpeada, me decían que realice la denuncia. Jamás me cuidaron, jamás lo llevaron detenido”, contó la mujer.

La víctima de la violencia machista contó que llegó a dormir en hospitales públicos para que su agresor no supiera en donde se encontraba.

Tras su separación, Cintia consiguió una perimetral. Inclusive formó una nueva pareja y quedó embarazada. Sin embargo, en setiembre de 2018, Carballo se enteró de la noticia y se apareció en su casa de José C.Paz con un cuchillo oculto entre la ropa y delante de sus propias hijas la atacó.

“Yo me defendí y lo apuñalé. Temí por mi propia vida, tenía miedo de que me mate”, precisó Caruso a través de un mensaje que fue difundido en Facebook por el grupo “Furia Transfeminista Moreno”.

Luego del hecho, la damnificada se presentó en la Fiscalía y la dejaron detenida por intento de homicidio.

Desde ese momento Caruso lleva 5 meses privada de su libertad en la Comisaría 2da. del Barrio Frino, en la localidad de José C. Paz, acusada de “Intento de Homicidio Agravado por el Vínculo”, por una herida de arma blanca ocurrida dos años atrás en defensa propia.