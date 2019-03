Una mujer vivió un infierno, cuando fue mantenida en cautiverio y posteriormente abusada por su ex pareja, en el barrio porteño de San Cristóbal. La víctima logró escapar y alertar al personal policial gracias al botón antipánico que le fue suministrado hace más de diez días, porque el agresor la interceptó en la calle y la encerró en su residencia durante 48 horas.

No obstante, a pesar de estas reiteradas privaciones de la libertad, el agresor continúa prófugo, por lo que la víctima clama por su detención. Por la avenida Belgrano y Saavedra, San Cristobal, caminaba Sofía Rolón, de 48 años, alrededor de las 22 del último miércoles. En ese instante fue sorprendida por la espalda por su ex esposo, Daniel Vigo, de 50, quien primero le pidió perdón, pero después convirtió las palabras en violencia.

Daniel Vigo fue denunciado, pero aún no fue detenido.

"En principio me pedía perdón por lo que había pasado la otra vez. Pero no le creí y salí corriendo. Sin embargo, me alcanzó y como había mucha gente en la calle, me abrazó y me dio un beso, simulando que estaba todo bien, aunque al mismo tiempo me decía que no me moviera, que no gritara, que la iba a pasar peor que la otra vez", detalló Rolón a Crónica.

En la noche del miércoles pasado, luego de reducirla, la trasladó a un hotel cercano.

Estos hechos ocurrieron el lunes 4 de este mes, día en el que fue interceptada y tras el que pasó dos días en cautiverio, según consta en la denuncia radicada en el Juzgado en lo Criminal N° 19 de la ciudad de Buenos Aires.

Volvió al infierno

Una semana después de aquel tormento, Rolón volvió a padecer la demencia del padre de sus tres hijos, de 20, 16 y 10 años. En la noche del miércoles pasado, luego de reducirla, la trasladó a un hotel cercano. Allí, la mujer contó, en medio de un llanto incontrolable: "Me encerró, me sacó el botón antipánico pensando que era un celular, y después me abusó. Sin embargo, aproveché un descuido de él, apreté el botón y escapé corriendo".

Instantes después, personal policial arribó al lugar para asistir a la víctima y proceder con la detención del acusado, quien sin embargo se dio a la fuga. Durante 25 años Sofía estuvo junto a quien en los últimos días la sometió al peor de los infiernos y cansada de los maltratos decidió dar por finalizada la relación hace un año.

No obstante, Rolón no sólo realizó denuncias por violencia de género, sino que asentó una acusación en el Juzgado Criminal N° 17 contra Vigo por abuso sexual de la menor de sus hijos. A pesar de acudir constantemente a la Justicia, el hombre permanece en libertad y es por eso que la mujer remarcó, con profunda angustia: "En cualquier momento puedo aparecer muerta tranquilamente, quiere destruirme como ser humano y que mis hijos se queden sin mamá. Me amenazó que me iba a matar a mí y que se va a suicidar porque dice que tiene las de perder por lo de la nena y no le queda nada por vivir".