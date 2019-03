Un efectivo de la Policía Federal y otro de la Ciudad fueron desafectados de las instituciones, tras ser detenidos por cometer un robo en la ciudad bonaerense de Moreno.

Los agentes fueron identificados por los voceros como Guillermo Ariel Zacaríaz (42), de la División Poder Judicial de la Nación de la Policía Federal Argentina (PFA) y Julio Ricardo Vázquez (36), de la comisaría 33 de la Comuna 3 de la Ciudad y que estaba con carpeta psiquiátrica.



Los arrestos se realizaron el último lunes y estuvieron a cargo del personal policial motorizado de la Jefatura Departamental de Moreno, de la Policía Local y del Comando de Patrullas, que fueron alertados mediante un llamado al 911 sobre un robo en la inmobiliaria "Ruiz", situada en Joly y Vera, de Moreno.



Los efectivos, asignados al programa de saturación "Calles Seguras", acudieron al lugar y como acusados del robo calificado por el uso de arma en poblado y en banda apresaron a los dos policías, en cuyo poder secuestraron dos pistolas, una calibre 38 y otra 9 milímetros, un teléfono, un Nextel, 29.875 pesos, una credencial de la PFA, una chapa de pecho y bolsos con herramientas.



También se incautaron de un Volkswagen Gol rojo, en cuyo interior había varios bolsos que contenían, entre otros elementos, una credencial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), un cargador con 15 proyectiles, teléfonos celulares, herramientas de diversos tipos, una caja de seguridad de mano y una planilla con anotaciones.



De acuerdo a la pesquisa, ambos policías habían entrado a robar a la inmobiliaria, donde redujeron e inmovilizaron con precintos al martillero Alberto Ruiz.



La investigación se encuentra a cargo del fiscal Federico Soñora, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Moreno.



El funcionario judicial indagó esta tarde a los sospechosos, quienes se negaron a declarar y continuarán detenidos.



Esta jornada por la mañana, el martillero asaltado dijo al canal C5N que "los 'polichorros' fueron muy agresivos y violentos" y que permanecieron en la inmobiliaria "casi dos horas".



"Fue un robo medio raro porque uno de ellos entró al local con la escusa de comprar una vivienda y al rato entró el otro haciéndose pasar por un cartero que traía un paquete para mí", recordó Ruíz.



Y agregó: "Me empujaron, me llevaron al baño y ataron mis muñecas con precintos. Yo gritaba y me pusieron una toalla de mano en la boca".

Según el martillero fue un vecino quien al escuchar sus gritos llamó a la policía, que poco después llegó al lugar.

El damnificado contó que tras lo arrestos recuperó el dinero que le habían robado.

En tanto, el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia, tras tomar conocimiento del hecho, aseguró que no permitirá "bajo ninguna circunstancia una conducta contraria a la debida y esperada por parte del personal policial".

Por este motivo, ordenó el inmediato cese en sus funciones del efectivo de la Federal y el inicio del sumario administrativo de rigor, tras ratificar que "no hay lugar en la Institución para todo aquel personal que transgreda la ley".