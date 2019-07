Sabrina Pasarín tiene 21 años y carga en su historial con dos muertes en accidente de tránsito. En el primero, cuando apenas tenía 14 años, Lucía Nieto, amiga de su misma edad murió cuando cayó de la moto conducida por Pasarín. Luego hace dos semanas, embistió con su camioneta el auto que manejaba Rodrigo Carrizo, quien falleció en el lugar.

Desde ese día del siniestro, donde se presume que la joven manejaba alcoholizada y corriendo picadas, la joven permanece detenida en la seccional 1ª. Desde ese lugar decidió hacer pública su posición, ante las informaciones y las “diferentes hipótesis de su vida”, que trascendieron en los medios.

“En primer lugar, aclaro que no maté a nadie. Tuve la desgracia de participar en dos accidentes viales, en los que fallecieron dos personas. Me apena saber que dos familias perdieron seres queridos y les pido disculpas por no haber tomado las precauciones para evitar que ello suceda”, manifestó en el texto.

Y prosiguió: “soy madre y más que nunca comprendo el valor de la vida. Pero, reitero, yo no maté a nadie. En el primer caso, tenía apenas 14 años. No entiendo que quieran mostrarme como una asesina y como que mi familia quiso evitar que se investigue el accidente en el que falleció Lucía Nieto. Si bien no éramos amiga intimas, compartíamos un grupo de amigas y esa situación, al iniciar mi adolescencia, me marcó para siempre. Estuve un año en rehabilitación porque casi pierdo la pierna y debí cambiarme de escuela por la condena social que sufrí. El segundo caso fue otro lamentable accidente, en una de las esquinas más peligrosas del microcentro y las circunstancias en las que se produjo están aún en investigación”.

“Les pido que nos dejen en paz” dijo en otra parte del mensaje enviado a los medios. “Ahora me encuentro privada de libertad y sólo hablan de lo que hizo, o no, mi padre (acusado de comercialización de droga). Se ensañaron conmigo y buscan cualquier altercado familiar para montar un espectáculo”, remarcó en el texto.

“Es mi deber, como ciudadana y madre, pedir disculpas a las familias de quienes fallecieron, y así lo hago. Sólo pido que no se mezclen las cosas. Mi padre es mi padre. Lo amo más que a nadie, pero él tiene su vida y yo, la mía. Ninguno debe hacerse cargo de la vida del otro. Simplemente, les pido que nos dejen en paz, que la Justicia haga su trabajo y que no inventen ni tergiversen historias porque nuestra familia también sufre con todo lo que está pasando”, finalizó.