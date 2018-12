En la localidad salteña de Limache, fueron hallados sin vida Diego Fermín Tapia, de 23 años, y Micaela Cecilia Abán, de 17 años. La adolescente era la sobrina de Tapia y mantenían una relación sentimental incestuosa pese al rechazo de toda su familia.



La adolescente yacía muerta en una cama.



Los alumnos y docentes del establecimiento educacional al que concurría emitieron sentidos mensajes por la pérdida de Micaela que tenía signos de estrangulamiento cuando las autoridades le realizaron las pericias.



Se investiga si se trató de un femicidio.



Se espera que la autopsia determine si la joven murió a manos de Diego Tapia que luego se colgó del techo con una soga al cuello.



"Pequeña flor, pequeña niña, una hermosa flor como demás chicas. Con dolor te dejo ir para que sigas tu camino de allá Guia a todos tus amigos y familiares! Tan sólo 1 año de compañera y te puedo asegurar que ninguna mina me pudo haber aconsejado con tu paciencia, humildad y sensatez", escribió una de las compañeras.



La publicación de una compañera.



Otra publicó: "Hoy la promo 19 esta de luto al fallecer una integrante de nuestra familia.

No podes creer que te fuiste hermosa , juro que todos quedamos impactados al saber que habías partido a otro mundo y la verdad que dejaste un gran vacío en nuestros corazones. Tu presencia siempre estara siempre más con esa hermosa sonrisa que tenías".

Otro conmovedor mensaje.

"No que feo lpm No me lo esperaba que fuera vos. Fue un gusto aver compratido la pre presentación con vos !! Estabas Tan cerca de 5to pero Te arrebataron la vida" (sic), concluyó otra.