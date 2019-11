La joven de 19 años que murió el último domingo tras ser atropellada por una patrulla de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Villa Crespo, fue despedida este miércoles por familiares y amigos en un velatorio que se realizó en la cancha de Atlanta, club del cual era hincha.

Las puertas de la entidad se abrieron a las 10 y durante varias horas circularon los más allegados a la víctima, Sandra Constante, así como sus compañeros de colegio y de las murgas de las que formaba parte, entre ellas "El Rechifle de Palermo".

Finalmente, sus familiares llevaron el cajón hasta el campo de juego y luego el cortejo fúnebre partió rumbo al cementerio de la Chacarita, donde se realizó una misa en la capilla y se inhumaron sus restos.



"Hoy, con el más grande dolor del alma, enterramos a mi sobrina, hija de mi hermano. Sandra Daiana Constante, de 19 años, una chica sana, alegre, entusiasmada y con toda una vida por delante.. ojalá a nadie más le pase esto, no se puede explicar el dolor de cargar el cajón de un sobrino. La vida no prepara a nadie para esto. Ahora todos los familiares y amigos solo pedimos justicia y que no quede así por favor", escribió

Maximiliano Frenton, tío de la joven, en Facebook.



En tanto, los familiares reiteraron que el viernes a las 18 se realizará una marcha en reclamo de justicia en la esquina de Scalabrini Ortíz y Corrientes, movilización que también impulsa el club Atlanta.

LEÉ TAMBIÉN: "El patrullero pasó en rojo, sin la sirena y a más de 100 kilómetros por hora"

Por otra parte, en el marco de la causa por la que está detenida la oficial que manejaba el patrullero, Silvina Beñacar, quien ayer fue pasada a disponibilidad, hoy declararon dos testigos que aseguraron que escucharon la sirena del patrullero cuando circulaba a alta velocidad el domingo, dijo el abogado Walter Bonavera.

Uno de ellos es un chofer de un colectivo de la línea 65 y el otro el conductor de un auto que iban por la misma calle que el móvil policial.

El defensor agregó que la policía, que está imputada por "homicidio culposo", declarará en los próximos días, una vez que finalicen los peritajes que se están realizando por orden del juzgado de instrucción número 56.



El hecho ocurrió el domingo último a la tarde en Camargo al 1000, donde un móvil policial que trasladaba a dos detenidos hacia la alcaidía de la Comuna 15 chocó contra una moto tripulada por Ariel Peri y en la que iba de acompañante su novia.

LEÉ TAMBIÉN: Pasan a disponibilidad a la policía que atropelló y mató a una chica

Los ocupantes de la moto fueron derivados al hospital Tornú y luego la chica al Pirovano, pero cerca de la medianoche la joven murió a raíz de las graves heridas sufridas.



Peri relató que circulaban por Camargo luego de haber estado en Parque Centenario y que cruzaron "con el semáforo verde, los dos con casco y a baja velocidad".



"Pasó un policía a toda velocidad y nos llevó puestos. Doy la cara por mi mujer, que era el amor de mi vida, pero lo único que digo es que se haga justicia y que estos hijos de puta la van a pagar", remarcó el joven el último martes cerca del lugar del hecho.