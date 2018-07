La múltiple campeona Alejandra "Locomotora" Oliveras sufrió un asalto en su domicilio de la ciudad de Córdoba y le sustrajeron casi todas sus pertenencias.



Los delincuentes ingresaron dos veces en su casa del barrio cordobés de Poete Lugones, y se llevaron electrodomésticos, trofeos, la moto de su hijo, la ropa de boxeo utilizada en su carrera y hasta su licencia de boxeadora profesional. Por todo lo que le sacaron, Alejandra elevó un sentido pedido en diálogo con Cadena 3 para que le devuelvan lo robado.



"Estoy trabajando recorriendo el país, dando charlas. No estaba en Córdoba, estoy viajando. Mi hijo me dijo que entraron y no quedó nada, que nos sacaron hasta las sábanas. Me sacaron todo lo mío, ese es el dolor", sostuvo.



En ese sentido, suplicó: "Quiero que me devuelvan la ropa de pelea, la chapa que gané, el título del mundo, mis zapatillas, mis fotos, mis trofeos, premios, regalos que me hicieron, mis cuadros y mi licencia de boxeadora, que tengo de la primera a la última pelea; ahí están los cinco títulos mundiales sellados".

Multicampeona mundial. Oliveras es un orgullo del boxeo nacional.

La deportista insistió en que los malvivientes se llevaron "toda su vida" al robar ese material, tan caro a lo sentimental de su notable trayectoria en el pugilismo.



"Soy una leyenda: soy la única mujer en el mundo con cinco títulos en cinco divisiones diferentes. Me rompieron mi vida, es toda mi vida la que se llevaron. Un televisor lo puedo comprar laburando, pero no voy a volver a comprar mi ropa de pelea o mis guantes con los que gané el título del mundo. Necesito que me devuelvan mi historia, mi vida, mi museo", lamentó.



"Locomotora" trabaja en poner un gimnasio para sacar a chicos de la calle y la droga, con el objetivo de que sea una cuna de futuros campeones.