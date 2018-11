Un comisario de la Policía bonaerense fue detenido acusado de haber baleado a su ex mujer, a quien no podía acercarse debido a una restricción judicial, y luego denunciar que ésta había sido atacada durante un intento de robo, en el partido bonaerense de Berazategui, informaron fuentes policiales.



El hecho, dado a conocer hoy, ocurrió el sábado por la mañana cuando, de acuerdo a la pesquisa, el comisario Miguel Eduardo Durán, quien se desempeñaba en el Comando de Patrullas de Florencio Varela, fue hasta la calle 5, entre 143 y 144, de Berazategui, donde iba a encontrarse con su hija de 10 años para darle una golosina.



Como el comisario tenía una restricción para acercarse a la casa de su ex pareja, una mujer de 39 años y nacionalidad cubana, la niña fue llevada hasta el punto de encuentro por la madre para que abordara su auto Chery Tiggo. En esas circunstancias, de acuerdo a las fuentes, el comisario extrajo un arma y baleó a la mujer en un glúteo, aunque luego la trasladó al Hospital Evita, de Florencio Varela, para que fuera asistida.



La víctima ingresó al centro asistencial en estado muy grave, ya que el proyectil le afectó los órganos sexuales y parte del intestino, dijeron los voceros en base a lo informado por los médicos. A raíz del ingreso de una persona baleada al hospital, personal policial se presentó en el lugar y tomó declaración al comisario Durán, quien dijo que su ex pareja había sido víctima de un ataque durante un robo.



Los voceros informaron que el jefe policial relató que llegó al encuentro de su hija en su Chevrolet Spin y que cuando la niña subió a su auto escuchó un disparo y vio a una persona junto a la ventana del auto de su ex pareja.



Siempre según su relato, esa persona, tras disparar, salio corriendo, por lo que él se identificó como policía y efectuó un disparo con su pistola reglamentaria.



Tras ese episodio, dijo el comisario, vio que su ex pareja estaba herida, motivo por el cual la llevó al hospital, donde fue operada. Horas después, el comisario amplió si declaración y dijo que en vez de un disparo había realizado dos, el segundo de ellos con un arma particular que fue encontrada en el auto de su ex pareja. A esa circunstancia, que a los pesquisas le resultó sospechosa, se sumaron dichos de testigos que aseguraron que luego del disparo Durán subió a golpes a la mujer a la camioneta. Por tal motivo, la fiscalía 6 de Berazategui dispuso la detención de Durán en el marco de una causa por "tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género, en concurso real con lesiones".



Además, por disposición de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, el comisario fue desafectado de sus funciones y sometido a un sumario. Voceros vinculados a la causa dijeron que Durán tiene dos denuncias por maltrato realizadas por su ex mujer.



La ex pareja del comisario se recuperaba este martes en el centro asistencial y se aguardaba que esté en condiciones de declarar en el marco de la causa.