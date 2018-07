Un profesor y un menor fueron identificados acusados de realizar amenazas de bomba a una escuela de Quilmes y otra de Berisso.



En un procedimiento realizado en Quilmes, identificaron a un hombre de 46 años, profesor de matemática, acusado de cometer "intimidación pública". Determinaron que es sospechoso está siendo investigado por causas del mismo tenor.



El acusado quedó demorado. Se trata de un profesor que da clases en los colegios Normal 20, Media 3 y 4 de Quilmes.

En tanto, en Berisso, identificaron a un joven , allanaron su casa situada en el barrio Villa San Carlos e incautaron el celular que habría utilizado para realizar los llamados.

Cuando la madre del segundo acusado se enteró de la noticia, le agarró un ataque de nervios y manifestó: "Papá y yo laburamos todo el día como burros y me pagas así. Esto no se perdona". Agregó: "Esta vergüenza que me estás haciendo pasar no te la perdono".





Actuaron en los operativos efectivos de la jefatura Departamental La Plata, numerarios de la Dirección de Explosivo, Comando de Patrulla, Policía Local, Caballería e Infantería.