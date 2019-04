Cristian Sartor, tiene 29 años y es ex concejal.

El ex concejal de la ciudad santafesina de San Javier que renunció a la banca tras ser acusado de ejercer violencia de género sobre su pareja, de 30 años, y provocarle la pérdida de un embarazo de cuatro meses, fue detenido esta tarde mientras viajaba hacia la ciudad de Santa Fe.



Voceros policiales informaron que Cristian Sartor, de 29 años, fue detenido mientras circulaba por la ruta provincial número 1, a la altura de la localidad de Helvecia.



Sartor fue apresado por orden del fiscal del Ministerio Público de la Acusación de San Javier, Francisco Cecchini, y trasladado hacia la sede de la Jefatura de la Unidad Regional XIV de la policía santafesina.



El ex edil se dirigía hacia la capital de la provincia, al parecer para entrevistarse con un abogado.



Los mismos voceros señalaron que mañana en horario a confirmar se realizará la audiencia imputativa, donde el fiscal lo acusará formalmente por la agresión contra su pareja, aunque también trascendió que se lo investiga por haberla forzado a abortar.



El caso trascendió este martes, cuando el intendente de San Javier, Mario Migno, reveló que él mismo le pidió la renuncia al ahora ex concejal Sartor, profesor de educación física.



Migno, perteneciente al Frente Progresista Cívico y Social, dijo que lo apartó de su equipo debido a que "estas cuestiones deben cortarse de cuajo porque lo sucedido es inaceptable" y añadió que lo del ex edil no se trató de un paso al costado, sino de "un paso afuera".



En declaraciones a Radio Universidad de Santa Fe, el jefe comunal aseguró no conocer los detalles de lo sucedido, pero confirmó que la mujer agredida tenía "un embarazo entrando en el cuarto mes".



Voceros policiales indicaron que la mujer, que es empleada municipal en San Javier, fue trasladada en la madrugada del domingo desde el hospital "Guillermo Rawson" de esa localidad hasta un sanatorio privado de la capital provincial, donde se constataron lesiones y la pérdida del embarazo.



Tras conocerse lo sucedido, el equipo político del intendente Migno convocó a Sartor para pedirle la renuncia.



"Nosotros conocimos esto ayer cerca de las 7.30 e inmediatamente nos reunimos con nuestro equipo y se tomó la decisión de llamar al involucrado; le solicitamos que renuncie, cosa que hizo", agregó Migno, quién añadió que "ahora él tendrá que dar las explicaciones donde corresponde, en su conciencia y en la justicia".



La denuncia fue presentada por familiares de la mujer en la Comisaría de la Mujer de San Javier y el caso pasó a la órbita del fiscal Cecchini.



Sartor había sido electo en 2017 como concejal y será reemplazado por la suplente Brenda Ramos.

La ciudad de San Javier es cabecera del departamento del mismo nombre y se sitúa unos 150 kilómetros al norte de la capital de la provincia.