Detuvieron a los dos delincuentes que este martes asaltaron violentamente a dos ancianas de 80 y 84 años en la localidad de Santa Teresita. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad, revelaron a la pareja en los ultimos minutos del robo donde, con una nena en brazos, tiraron una bolsa con objetos personales de las mujeres por la medianera.



"Me pegaban con una saña tremenda. Tengo chichones en la cabeza y me desfiguraron toda la cara. Calentaban un cuchillo con fuego y me lo ponían en la cara. No perdí el ojo de milagro", había revelado Esther, una de las víctimas.

Las mujeres vivieron un calvario a manos de los delincuentes.

Sostenían a un bebé mientras torturaban a las ancianas.

La pareja buscaba dinero desesperadamente y amenazaba a las señoras con matarlas si no se lo daban. Con cutters cortaron los sillones pensando que escondían la plata allí, pero al no encontrar nada se llevaron objetos personales como sábanas, ropa, cosas del freezer y hasta yogures. "Dejaron todo destruído", comentó una de las víctimas.



Finalmente apresaron a la pareja y se encuentran detenidos en la comisaría de la calle 41 y 4 de Santa Teresita. Según informaron fuentes policiales, fueron delatados por un vecino de la zona donde vive uno de los delincuentes.