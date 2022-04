Un hombre está siendo investigado por el crimen de su madre, su hija y su hermano. La fiscal de San Nicolás que investiga al presunto autor del triple homicidio, Pablo Damián Grottini, aseguró hoy que la búsqueda que el imputado hizo en Internet en torno a "cómo causar una muerte a una persona" fue el elemento central por el que pidió su detención.

A partir de los hallazgos en sus teléfonos y computadoras, la hipótesis es que pudo haberles inyectado "aire" por la vía del suero para causarles un infarto.



La fiscal Belén Baños afirmó que los hallazgos sobre "la búsqueda repetitiva" que entre 2019 y los días anteriores al fallecimiento de su madre hizo en la web Grottini (42).



"La búsqueda versa sobre cómo dar muerte a una persona a partir de la introducción de algo en las venas. 'Qué pasa si inyecto aire en las venas', 'qué medicamento se puede tomar para causar la muerte', 'cuánto después de introducir aire se produce el infarto' y búsquedas similares", mencionó Baños.

Baños explicó que la causa se inició ela partir de unque le informóno sólo por lo imprevista sino por determinadas circunstancias comohabía estado sola al cuidado de su hijo en un box"."Hablamos de una señora que entró con un leve malestar y en pocas horas falleció de un paro cardiorrespiratorio", dijo sobre la muerte deSeñaló que al tomarle declaración, todos recordaban ano solo porque trabajaba en una empresa funeraria y frecuentaba el hospital, sino porque e" Todos, no solo recordaban los hechos porque", comentó.Al referirse a ellas, detalló: "Una excesiva inquietud cuando el cuadro de los pacientes era leve,. Todos los pacientes tenían el suero colocado y habían estado en soledad en contacto con el imputado".. Sí, en el casoque él llamó para dar aviso de esa circunstancia y que las sábanas estaban mojadas", explicó la fiscal.