Martín Del Río, acusado del doble crimen de sus padres, ya comenzó de manera presencial las entrevistas con las psicólogas que trazarán un perfil de su personalidad. Después le tocarán las pericias psiquiátricas que se realizarán el 11 y 18 de este mes.

"Mi cliente no tiene ni para comprarse los remedios mucho menos para pagarse los peritos", dice a Cronica.com.ar Mónica Chirivin, abogada del imputado, que no presentó profesionales a la pericia.

Del Río que tiene diabetes, según su abogada no tiene una dieta adecuada para ese problema de salud.

En su indagatoria el imputado sostuvo: "Estando detenido, fui abandonado por mi familia, no tengo para pagar peritos. Mi hermano se niega a pagarlos, no tengo para pagar abogados nadie me trae comida".



"El hermano no le da ni para los remedios. El puso un perito de parte como particular pero creo que no pudo ingresar porque no se qué credencial le faltaba", agrega la defensora.

Uno de los puntos de pericia más importante es establecer si es o no imputable. "Suponemos que se va a determinar que puede afrontar un proceso penal porque por ahora no hubo ningún indicio de ue no fuese así", cuenta a Cronica.com.ar una fuente con acceso al expediente.

"Otro de los puntos interesantes, más allá que el delito tiene un pena única que es la prisión perpetua, es qué lo podría haber llevado a cometer el hecho. Si por ejemplo fuera una cuestión de codicia o un sometido del de padre, más allá que al ser una pena única no le serviría para bajar o subir la condena si la hubiese", agrega la fuente consultada.

La semana pasada las licenciadas Viviana Mandich y Florencia Grinspun, peritos psicólogas oficiales, habían informado que recién podían evaluar a Del Rio en enero próximo por el cúmulo de trabajo pendiente, la fecha se pudo adelantar a pedido de la fiscalía. "No se podía esperar tanto tiempo, con una persona detenida", sostuvo la fuente con acceso al expedente.

En la misma Asesoría Pericial se realizarán las psiquiatricas a cargo Roxana Teresa Lugarini y Liliana Graciela Varela.



Las pericias psiquiátricas y psicológicas son obligatorias cuando la causa tiene una calificación tan grave como esta que "doble homicidio cuádruplemente calificado por el vínculo, la alevosía, por criminis causa (matar para ocultar otro delito) y por el uso de arma de fuego".

Las pericias



Lo primero será establecer si comprende la criminalidad de sus actos y dirige sus acciones.

También determinar si algún rasgo de su personalidad permite inferir que pudo ser el autor del crimen.



Además si hay o no rasgos de mendacidad o fabulación.

Por otro lado en estos días se espera la resoluciónque del juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa con respecto al pedido de prisión preventiva realizado por los fiscales.

"El juez tiene que resolver varias cosas, entre ella qué data de muerte va a tomar. Después veremos como seguimos", sostiene la defensora y adelantó que sobre las cuestiones que ella considera "irregularidades". "Por ejemplo los fiscales nos ocultan prueba a la defensa, todo lo voy a denunciar en procuración", agregó la abogada.

aparecieron asesinados el pasado 25 de agosto en el interior de su automóvil en el garaje de su casona de la calle Melo 1101, deLos fiscales acusaron al menor de los hijos del matrimonio y creen que el móvil fue económico.