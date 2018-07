Las agentes de la policía bonaerense, Lourdes Espíndola y Tamara Ramírez fueron asesinadas en menos de 24 horas y el secretario de Política Criminal, Francisco Pont Vergés, consideró que el delito "tiene esas cosas" de "rachas estacionales".



El asesinato de Espíndola sucedió en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y el de Ramírez en Almirante Brown. Según Pont Vergés, son "fenómenos multicausales por la avidez por las armas, demostrar que se puede atacar policías impunemente, producto de la droga o que encuentran a una presa fácil".



En diálogo con radio La Red, dijo: "Hay una realidad, es que los policías bonaerenses en las calles suelen estar armados, lo que también implica un riesgo para ellos".



Lourdes Espíndola y Tamara Ramírez, las efectivos asesinadas.



Pont Vergés afirmó que no hay sospechosos identificados pero hay tres testigos que estarían ayudando. Por otro lado, se constató que las cámaras de la Autopista del Oeste no funcionan y la del municipio apuntaba para otro lado.



Fernando Altamirano, el esposo de Lourdes Espíndola, repudió: "El funcionario esta muy equivocado. Está esperando que maten a otro policia para la siguiente estación. No tienen que pasar más estas cosas".

Lourdes Espíndola fue víctima de un robo mientras esperaba el colectivo. Los malvivientes le robaron el arma reglametaria y tras un forcejeo, le dispararon. Por otro lado, Tamara Ramírez, fue ejecutada cuando intentaba defender a su papá durante un robo en su casa de la ciudad de Glew.