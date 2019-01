El dueño de un camping ubicado en Valizas, departamento de Rocha, Uruguay, denunció ante la Prefectura que tres jóvenes abusaron sexualmente de una chica de 24 años. La víctima se retiró del lugar al día siguiente del hecho, por lo que no se le pudo tomar declaración en el momento, pero fue localizada poco después.

Según el periódico El País, la víctima fue ubicada en la tarde de este jueves en Punta del Diablo por parte de funcionarios de la Prefectura, según dijo el vocero de la Armada, Marcelo Etcheverz. Este viernes declaró y ahora la fiscal Valentina Sánchez deberá evaluar los dichos.

En principio, la joven narró que se trató de un abuso por parte de estos tres jóvenes amigos de su hermana. Al momento no se hizo un pedido de captura por los tres jóvenes acusados.

El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de enero. Los tres hombres ya están identificados y son buscados por la Policía. También se supo que la mujer que dio a conocer el caso ante el propietario del camping es argentina.

En una entrevista con el sitio Subrayado, el dueño del complejo, Werther Blanco, aseguró que él hizo la denuncia porque la víctima no la quería realizar.

"No quiero entrar en detalles de por qué (la joven) no hizo la denuncia. Pero mirándolos a los ojos a los gurises no me parecía que estaban mintiendo. Y si hay que apostar una ficha, apuesto que son inocentes. ¿Por qué no hace la denuncia?", se preguntó.

Y agregó: "Es como moda este tema. Entonces a la gente le gusta saber cómo fue. Pero por algo no hizo la denuncia. Y quedaron pegados los chiquilines, porque una cosa es hacer la denuncia y saber qué pasó. Pero otra es salir acusando".