El hombre fue detenido por el homicidio agravado de su esposa.

Una mujer de 47 años fue asesinada de un tiro en la cabeza y por el femicidio fue detenida su pareja, quien posee un crematorio e intentó incinerarse en uno de los hornos, en la ciudad de Córdoba, informaron este miércoles fuentes policiales y familiares de la víctima.



El hecho, que fue dado a conocer este miércoles, sucedió el viernes último alrededor de las 20, cuando Silvia Mónica Merlo (47) mantuvo una fuerte discusión con su pareja, Miguel Ángel Steritemberg (69), propietario de un crematorio situado en el kilómetro 11 del camino a Capilla de los Remedios, en Córdoba, dijeron los voceros policiales.



Según declararon empleados del crematorio, la pareja mantuvo en el lugar una fuerte discusión, en medio de la cual el hombre extrajo un revólver calibre 32 y le efectuó un disparo en la cabeza.



Una de las hijas de Merlo, Luz Bello, relató este miércoles a la prensa local que desde hacía unas semanas su madre había decidido terminar la relación con Steritemberg porque "era celoso", aunque él "siguió llamándola y enviándole mensajes" a pesar de que ella "le pedía que la dejara tranquila, que le diera su espacio".

Según Bello, el viernes pasado el hombre le envió un mensaje a su madre, en el que le dijo que no la iba a molestar más y le pidió que fuera hasta el crematorio para hablar sobre un negocio, una librería, que tenían en común."Ella fue confiada y nunca se imaginó lo que le esperaba. Al llegar al lugar se ve que pelearon", agregó la hija de la víctima, quien explicó que Steritemberg "tenía la idea de que ella estaba con otra persona".Según uno de los empleados del crematorio que declaró en la causa, se escucharon gritos, por lo que llamó por teléfono a la hija de Merlo."Fui hasta el lugar y cuando llego no se escuchaba nada, por lo que entro gritando, llamando a mi mamá y nadie me contestaba...creo que ya la había matado", expresó Bello."Veo a este hombre (por Steritemberg) que sale de la zona de los hornos y cuando abre la puerta veo que estaban los tres hornos abiertos, prendidos al máximo, por lo que yo le grité ¿dónde está mi mamá?", agregó la hija de la víctima.De acuerdo a su relato, Steritemberg primero le dijo que estaba en el sector de hornos y luego se encerró en otro sector, por lo que ella se retiró del lugar para alertar a la policía."Me contaron que cuando la policía llegó, este hombre había querido suicidarse metiéndose adentro de uno de los hornos, pero el único empleado que estaba ahí se lo impidió", contó la mujer.El jefe de la División Homicidios de Córdoba, el comisario inspector, informó a la prensa que el acusado de femicidio fue apresado en ese mismo lugar y que en su poder se secuestró el arma homicida.En tanto, comentó que intervino en el hecho al ser notificado por la Policía de Seguridad sobre un homicidio en el crematorio: "Nos enteramos por empleados del crematorio que llamaron al servicio de emergencias del Hospital de Urgencias, donde la mujer es trasladada y fallece”.Según Jones, la pareja llevaba “cerca de ocho o nueve meses de relación y además compartía algunos negocios”. "El hombre, dueño del crematorio, la había convocado a su lugar de trabajo por tema de negocios. En el lugar había empleados que le avisan a la Policía cuando escuchan la discusión y luego el disparo”, agregó.Por último, el comisario dijo que hay elementos probatorios suficientes, entre ellos testigos y el secuestro del arma de fuego y que ahora se aguardan los peritajes balísticos y los estudios forenses completos.De esta manera, el homicida quedó acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el vínculo, en el marco de la causa que lleva adelante la fiscal especializada en Violencia Familiar,