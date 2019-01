La víctima tenía 32 años y el agresor 53.

Un policía bonaerense mató este martes a balazos a su ex pareja también integrante de esa misma fuerza durante una discusión en una casa de la localidad balnearia de Nueva Atlantis, partido de La Costa, y luego se suicidó, informaron fuentes judiciales.



El hecho fue descubierto poco antes del mediodía, en una vivienda ubicada en calle General Zapiola al 100, de dicha localidad lindera a Mar de Ajó, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires.





Fuentes judiciales informaron que todo comenzó cuando la mujer, una oficial identificada como Mariana Alejandra Del Arco (32), cocinaba en el interior de esa vivienda, la cual alquilaba temporalmente.



En ese momento, su ex pareja, el teniente primero Omar Ariel Acosta (53), quien estaba franco de servicio, ingresó al inmueble y comenzó a discutir con ella, dijeron los informantes.



Según las fuentes, el hombre extrajo su arma reglamentaria y efectuó al menos seis balazos que impactaron en el cuerpo de la oficial, dos de los cuales fueron en la cabeza y le provocaron la muerte en casi en el acto.



Tras atacar a su ex pareja, Acosta se disparó en la sien y falleció en el lugar, señalaron los voceros.



Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al número de emergencias 911 y efectivos del partido de La Costa arribaron al lugar.



Los policías entraron a la casa y constataron que la policía que se desempeñaba en la Delegación Inteligencia Criminal de Pinamar tenía entre seis y siete disparos, mientras que el teniente que trabajaba en la seccional de Mar de Ajo tenía un único balazo en la cabeza.



Personal de Policía Científica realizó los peritajes en la vivienda, donde encontró la pistola calibre 9 milímetros junto al cadáver de Acosta.



De acuerdo a las fuentes, la pareja se había separado hacía poco tiempo y no había ninguna denuncia por "violencia de género".



El hecho es investigado por el fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de La Costa, quien ordenó las correspondientes autopsias en la morgue judicial de Mar de Ajó.