La causa de Rubén Castiñeiras, conocido nacionalmente como “El Pepo”, sigue dando que hablar. Luego de que hace solo unos días la defensa recibiera una propuesta de juicio abreviado por la pena de 4 años y 9 meses de prisión (sumado a la imposibilidad de volver a conducir y la aceptación de la condición de reincidente), el caso por el accidente fatal que protagonizó el músico quedó en un “impasse”, es decir, estancado.

Se llegó a esta situación porque la defensa del cantante de cumbia, liderada por Miguel Ángel Pierri, solicitara nuevas medidas de prueba mientras analiza la propuesta. Recordemos que anteriormente habían rechazado una propuesta similar, de 5 años y 10 meses de cárcel. Además, el pasado jueves se realizó una audiencia preliminar al juicio, donde se tratan las pruebas, nulidades y excepciones, donde no estuvo presente Marcelo Biondi, letrado de los víctimas, debido a que le solicitó a la jueza que se tratara previamente la presentación del juicio abreviado.

La defensa que encabeza Miguel Ángel Pierri, ya había desechado una propuesta de 5 años y 10 meses de prisión.

Como este no fue el caso, Biondi declaró que lo que ocurrió fue un “manoseo de la causa" y aclaró que no estuvo en la sede judicial debido a que “se había presentado un acuerdo de juicio abreviado con la conformidad de la defensa" y que el mismo "debía tratarse previamente". "Pero no sabemos porque finalmente no se puso a disposición del Tribunal", agregó.

También se encargó de dar su versión de los hechos, al expresar que "hubo una audiencia el jueves pasado, que estaba fijada para analizar la prueba de juicio, y al advertir que había una propuesta de la fiscal, en la que Pierri presta conformidad para una pena de 4 años y 9 meses, yo preferí esperar que se resuelva esta cuestión". A su vez, aseguró que "los familiares quieren que se haga el juicio" que "la fiscalía lo quiere abreviar".

En el que caso de que llegaran a un acuerdo, "El Pepo" no se expondría a recibir una pena mayor en el juicio oral.

Este pedido al que el abogado se refiere, fue rechazado por la jueza Analía Catalina Pepi, del Tribunal Correccional 3 de Dolores. Por lo tanto, se llevó a cabo la audiencia y allí, Pierri pidió nuevas pruebas y puso sobre la mesa la nulidad de la extracción de sangre al cumbiero.



"En la audiencia recibimos del Ministerio Público Fiscal un ofrecimiento de Juicio Abreviado por 4 años y 9 meses que vamos a estudiar", expresó al respecto y además agregó que “el Ministerio Público hoy hace una reconsideración de plus quantum de pena en 4 años y 9 meses. Entendemos que esto se va a estudiar y vamos a dar una respuesta después que se produzcan las medidas de prueba".

Sin embargo, este propuesta resultó ser cuestionada por quien representa a los familiares del trompetista Ignacio Abosaleh y el asistente Nicolás Carabajal, quienes lamentablemente perdieron la vida en aquel accidente automovilístico que tuvo lugar el 20 de julio del 2020. En aquella oportunidad, la camioneta que conducía “El Pepo” volcó en la ruta provincial 63, altura Dolores. Las pericias que se le realizaron posteriormente arrojaron que estaba al volante con 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre.