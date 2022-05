A seis meses del crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que fue asesinado a golpes y por el que están detenidas su mamá y pareja, Crónica HD habló con Ramón, el abuelo paterno del menor asesinado, quien volvió a reclamar Justicia, y a pregonar la pronta sanción de la Ley Lucio, "para que no vuelva a suceder esto", afirmó.

En esa línea el hombre contó, que "se aprobó y se firmó el convenio para que comience a funcionar en La Pampa la línea telefónica 102", mediante la que se podrá denunciar casos de maltrato infantil con identidad reservada. Y agregó: "Esa línea hubiera sido super importante para salvar la línea de mi nieto". Se espera que a partir del 1 de junio ya esté en funcionamiento.

Además, Ramón describió que desde la muerte de su nieto, los meses fueorn "lamentables" en los que "dejaron de tener vida". "Nos sacaron nuestras vidas junto con la de nuestro nieto", sostuvo y contó que este jueves se realizara una marcha a las 18 en pedido de Justicia por la muerte del menor.

Conmovido por los recuerdos, el abuelo de Lucio contó cómo era la relación que tenía con su nieto, quien en todo momento le manifestaba el amor que le tenía.

"Esos abrazos eran interminables, eran uno atrás de otro. Nos entendíamos con la mirada, Lucio era todo amor y todo dulzura", remarcó.

"Teníamos la necesidad de abrazarnos y de jugar un rato", sostuvo. Sin embargo, también mencionó que el últimpo tiempo, habían sido muy pocos los encuentros que había tenido con su nieto.

Es que el último período en el que el menor vivía con su progenitora y la pareja de esta, Ramón solo pudo ver a su nieto en dos oportunidades.

El 25 de junio se realizará una marcha nacional e internacional por el asesinato de Lucio Dupuy:

El 25 de junio, en un nuevo aniversario del brutal crimen, se realizará una marcha nacional e internacional a las 14 a la que asistirán personas de Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Brasil y Chile involucrados en la causa que reclama la familia Dupuy.

"No queremos que haya otra familia destruida por un Lucio más, entonces nuestro dolor lo transformamos en lucha. Le prometí a mi nieto abrazado en el cajón, que no habrá más Lucios. Siguen habiendo, desgraciadamente. Pero voy a luchar para que no haya más Lucios", sentenció.