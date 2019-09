Agustín Sciciliano, el padre del agente de Tránsito que resultó herido al ser atropellado por un automovilista, que intentó evitar un control vehicular en el barrio porteño de Palermo, habló sobre el estado de salud de su descendiente y aseguró que su estado es " muy delicado".

De esta manera, Sciciliano comentó en declaraciones a la prensa desde las puertas del hospital Fernández, ubicado en el citado barrio, que Santiago ya fue operado durante la mñana de esta jornada y que tiene comprometidos la base del cráneo, la cadera y un pulmón.

"Está muy delicado. Pobre, está irreconocible (?) Estaba muy hinchada la cara porque venía de una operación de cerebro muy severa", afirmó el hombre de 81 años, que pudo ingresar a la terapia intensiva para verlo personalmente. "Fue el shock más fuerte de mi vida", agregó.

Respecto a las lesiones, el hombre detalló que tiene "tres fracturas en la pelvis", que "lo del pulmón es peligroso porque puede producirse una infección o neumonía".

"Hay que esperar a que se descomprima el cerebro. Aun así, quedan las secuelas y eso lo sabe Dios, nosotros no", sostuvo.

Por último, Agustín aclaró que "lo único" que le interesa es "la vida" de su hijo, no si el automovilista "va preso o no", y que ésto quedará en manos de "la justicia divina". "Este señor va a tener su merecido si no es acá o en otro lado, si es él el responsable", concluyó.

Junto al papá de la víctima estaba el tío de esta, Miguel Camacho, quien consideró que el que atropelló a los agentes "es un asesino".



"Son todos chicos que salen a trabajar a las cuatro de la mañana y a exponerse a la noche. Ponen el pecho y ni siquiera los acompañan un Policía. Todo precario", opinó el tío, quien cuestionó que el conductor, identificado como el periodista Eugenio Veppo, abandonó el lugar del hecho y se presentó ante la Policía recién a "las cinco de la tarde".