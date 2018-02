El fiscal Sergio Terrón, a cargo de la causa por el crimen de la joven de 11 años, Camila Borda en la localidad bonaerense de Junín, aseguró que el imputado José Carlos Varela admitió este martes, al ser indagado, que estuvo en el parque de la casa con la víctima pero luego “no recuerda nada”, lo que consideró una “amnesia selectiva y mentirosa”.



En tanto, indicó que "el acusado está en mutismo absoluto" y según adelantó, en esta jornada le solicitará la prisión preventiva a la jueza de Garantías 3 de Junín, María Laura Durante. Además, brindó otros detalles: "Indudablemente el cuerpo (de la víctima) arroja como resultado que fue golpeada".



"Yo no tengo dudas de que Varela es el culpable del crimen de Camila, por las pruebas que tengo" agregó luego Terrón quien también sostuvo que "cuando la policía se acerco a la casa, Varela tenia una actitud evasiva. La niña estaba atada con una bolsa en la cabeza".



Luego, se referió al prontuario del acusado: "que no tenga antecedentes no se descarta que no haya tenido hechos anteriores que no hayan sido denunciados".



En otras declaraciones formuladas en los tribunales de Junín, el fiscal dijo que el detenido de 40 años “dio una versión muy corta y lo único que manifestó es que recuerda en ese momento haber salido a darle de comer a su perro al parque de la quinta, que estaba la niña allí y que a partir de eso recuerda mas nada”.

Varela fue indagado en la mañana de este martes, a las 10.45, en dependencias de la Ayudantía Fiscal del partido de General Pinto, ciudad en cuya comisaría había permanecido alojado en las últimas horas, según informó mediante un comunicado la Fiscalía General de Junín.



Para el fiscal Terrón, el acusado de homicidio agravado por alevosía y criminis causa -cometido en este caso para ocultar una violación “trata de colocarse en una situación ventajosa, con una amnesia selectiva y mentirosa, para lograr una inimputabilidad”.



No obstante, destacó, “admite que tuvo contacto con la nena, lo cual es importantísimo”.



"Creo que es una persona lúcida, que sabe perfectamente lo que hizo y por eso intentó ocultar lo que había hecho. Hace esta declaración parcial y dividida que en definitiva lo coloca en la escena del hecho y en presencia de la nena, alegando una amnesia que no le creemos", añadió el representante del Ministerio Público.



Consultado sobre la posibilidad de que Varela haya cometido hechos similares con anterioridad lo que no surge de ninguna denuncia por el momento, ya que no tiene antecedentes penales, Terrón manifestó que no lo descarta, aunque aún no tiene elementos para probarlo.



"Hasta ahora nadie se acercó pero no lo descarto. Muchas veces en delitos de índole sexual hay presiones, amenazas, miedo, cuestiones en el seno de una familia que no quieren ser ventiladas; no seria descabellado pensar que haya ocurrido algo de esto en el pasado”, concluyó el fiscal al agregar que duda de que Varela sea “un delincuente primario”.