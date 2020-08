Por Florencia Guerrero

fguerrero@cronica.com.ar

Rosario volvió a ser escenario de un hecho de violencia con sello mafioso, pero esta vez el ataque fue contra un ex jugador de Boca. El jueves 23 de julio asesinaron a balazos a Cristian David Chicha Pérez en su casa del barrio Las Flores y la familia apunta directamente al submundo narco.

Ese día, el deportista estaba en su casa, pero escuchó un grito que lo llamaba. Cuando se dio vuelta, una ráfaga de tiros cumplió su cometido. Uno entró por una axila y le afectó al corazón, lo que le produjo la muerte camino al Hospital Roque Sáenz Peña.

Todavía quedan las marcas en la pared de ingreso a la vivienda precaria de Rosa Silvestre al 2.000, porque, si bien como delantero Chicha dibujó en el aire sueños de jugador internacional, con una carrera prometedora en el mundo del fútbol, una rotura de ligamentos en 2009 lo dejó fuera del césped.

Cristian David Chicha Pérez fue asesinado a balazos en una "venganza narco".

Ahora, después de su muerte, su familia y sus amigos sostienen que el sangriento crimen está vinculado a una vendetta narco: "Mi hijo se había puesto de novio hace poco con una chica que por mucho tiempo salió con un conocido delincuente, preso por narcotráfico", explicó a Crónica la madre de la víctima, Susana, que desde hace tiempo se dedicaba a la venta ambulante.

"Me molesta que digan que fue ajuste de cuentas -se enoja la mujer-, mi hijo no tenía un peso. Lo manteníamos el hermano y yo, porque se dedicaba a la venta de flores en la calle y con la pandemia él no podía salir a vender". Susana asegura que su hijo "sufrió mucho en la vida", una vida que vivió como apurado.

Una rotura de ligamentos en 2009 dejó a Chicha Pérez fuera del césped.

Creció a los golpes en una familia disfuncional y para los 15 años fue padre por primera vez, luego vendrían cuatro hijos más. Ese año, viajó a Buenos Aires para jugar en las inferiores de Boca, donde se escapaba para volver a Rosario a ver a los suyos. También, para conocer la noche porteña: "Lo llamaban para ir a bailar, y a él, como a cualquier chico a esa edad, sólo en una ciudad, le tiraba mucho salir. Las mujeres también", recuerda Susana, para quien aquella lesión hace once años estuvo vinculada con la vida ligera del chico.

Al tiempo de volver a su provincia natal, otro hecho de violencia desestabilizó a Pérez, cuando su padre fue asesinado para robarle una moto. "Desde ese momento ya no salió más de la tristeza", explica su madre, que reconoce que Chicha era un jugador de potrero, "no necesitaba entrenar ni concentrar; eso le jugaba en contra, porque siempre lo llamaban para tentarlo".

Chicha Pérez arrancó a los 15 años a jugar en las inferiores de Boca.

Para reencausarlo, la familia intentó todo: se mudaron de barrio, aceptaron que se fuera a préstamo a España, al Club Deportivo Ciudad Real. Lo mismo pasó cuando supieron que estaba de novio con la joven a la que ahora apunta Susana: "Yo le dije que iba a tener problemas, esa mujer es testigo protegida en una causa contra su ex".

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Adrián Spelta, y de la brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, que hasta el momento no dieron con los responsables. "Necesito que haya justicia por Chicha, no tenemos dinero para pagar un abogado, pero merecemos saber lo que pasó", concluyó Susana.