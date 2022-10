La noticia de la muerte de Thiago, el estudiante de 14 años que falleció tras ser embestido por una camioneta Volkswagen Amarok, luego de participar en una excursión escolar, causó mucha conmoción , y sobre todo en su entorno familiar. La tía del joven difunto testimonió en Crónica HD detallando cómo se enteró del suceso trágico y exigió justicia por sobrino.

Según contó una compañera de la víctima, un grupo de chicos cruzaron la calle para ir a un baño químico ya que al que querían ir anteriormente permanecía cerrado. De pronto, una camioneta blanca pasó a alta velocidad por la zona del barrio porteño de Puerto Madero y chocó de lleno al joven, que voló por los aires e impactó contra otro vehículo estacionado.

La mujer dialogó con Crónica HD y contó cómo se enteró del fallecimiento de su familiar. Uno de sus sobrinos le avisó que mirara un noticiero a partir de un accidente en el que involucra a un tal "Thiago", coincidiendo con el lugar de excursión. Con esa información, llamó inmediatamente a su hermano, el padre del joven, donde se enteró del peor desenlace: del otro lado de la línea escuchó el lamento desgarrador al grito de "me mataron a mi hijo".

"No podía reaccionar", sostuvo la tía de Thiago al enterarse de la peor noticia. "La verdad que no pensé que me iba a pasar esto a nosotros, no hay palabras", sentenció llorando desconsoladamente frente a las cámaras y describiendo a su sobrino como un chico "amoroso" y "respetuoso".

Consultado sobre el estado de la madre del chico fallecido, contó que "está destruida". "Ella me contó que fue contento a la excursión, y que más tarde la llamaron diciéndole que Thiago estaba 'descompuesto'", se refirió al primer contacto que mantuvo con ella, pero que en ningún momento le contaron la verdad.

Previo a enterarse de todo, se dirigió hacia la comisaría donde le detallaron lo sucedido con su hijo: uno de los efectivos policiales de la jefatura le comentó detalladamente lo que realmente sucedió en la zona de Puerto Madero, con su hijo fallecido por ser atropellado por una camioneta.

"Ella lo entregó a la institución para que vaya a un paseo y ahora se lo devuelven en un cajón", fueron las palabras que utilizó para describir el trágico episodio. "Dónde estaban los encargados, los profesores, los preceptores, por qué los chicos tienen que estar solos si van con gente adulta", apuntó.

A poco tiempo de celebrarse el Día de la madre. detalló que estaban proyectando reunirse en su vivienda para almorzar. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada y dio un giro estremecedor. En ese sentido, volvió a reiterar una frase contundente y escalofriante: "Le dio el hijo con vida y se lo devuelven en una bolsa".

Por otra parte, también relató las sensaciones del padre de la criatura cuando se enteró de todo lo sucedido y cómo se encuentra a partir de la noticia de su hijo fallecido. "Mi hermano me contó que cuando se fue, le dio un abrazo y le dijo 'viejito te amo, viejito te quiero'. Se estaba despidiendo y le estaba diciendo 'chau viejo, me voy y no vuelvo’”, agregó.

"Estoy muerto hermana, me mataron una parte de mi", fueron las textuales palabras de su hermano, totalmente destruido, psicológica y emocionalmente, por el trágico episodio que le tocó vivir en carne propia. La tía de Thiago agregó que el padre del difunto no sabía cómo afrontar la situación de dirigirse hacia la morgue para reconocer el cuerpo de su hijo.

A la espera por la autopsia correspondiente donde resta examinar el cadáver de la víctima, la mujer adelantó que harán una marcha para exigir justicia. "Todos tienen que pagar, el que lo chocó, pero también las personas que estuvieron a cargo de él. Que no se laven las manos. Nosotros queremos justicia por él", sentenció.