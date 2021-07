Luis Tagliapietra es el padre de uno de los 44 submarinistas fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan a fines de 2017 y ayer fue noticia no por su pedido de justicia, sino porque fue denunciado por Bárbara Marcotegui, su ex pareja, por violencia de género.

La primera en revelar la golpiza fue la madre de la joven, quien expuso con material fotográfico en la red social Twitter, la golpiza que había recibido su hija.

Tras viralizarse el hecho, la querella mayoritaria ARA San Juan emitió un comunicado en el que solidarizó con la chica y aseguró "que los apena pero no los sorprende" lo que sucedió.

Bárbara Marcotegui habló en exclusiva con Crónica HD: "Es importante que hable y así pueda ayudar a otras que están ahí y que quieren denunciar también".

.

Sobre la situación que le tocó vivir con el padre de Alejandro Tagliapietra, aseguró: "Él siempre fue una persona violenta y cuando toma alcohol se va de si, se pone agresivo, grita y varias veces me agarró de los pelos, hasta me ha dado un cachetazo pero nunca pasó más de eso, lo cual no significa que no sea grave".

"Esta vez tuvimos una discusión de pareja, por un tema que veníamos tratando de resolver hace un año y no nos poníamos de acuerdo, un tema laboral", relató sobre el inicio del conflicto que terminó con la brutal agresión.

"Una vez que entré a la habitación me encontré con una cámara en la computadora para filmar no se qué, además de vasos de whisky y cervezas", sostuvo sobre las circunstancias en la que encontró todo tras regresar de lo de su madre. "Empezamos a discutir, él estaba tirado en la cama, se levantó, me dio un bife en la cara, me agarró de los pelos, me tiró al piso y me arrinconó contra la pared", agregó.

.

"Mi perra me quiso besar porque estaba sangrando y se le llenó toda la tropita de sangre", prosiguió con el desgarrador descargo.

"Hace 8 años sufrí también de violencia de género y terminé con siete prótesis en mi columna, porque me tiraron por una escalera y terminé con una hernia de disco doble", dijo Bárbara, quien cerró: "Él lo sabía, especialmente lo que me costaba a mi la vida diaria porque yo no puedo hacer".