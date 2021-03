El pueblo de Plottier, Neuquén, sigue de luto por la muerte de Santiago Galdeano. El nene de 3 años había acompañado el pasado fin de semana a su papá al circuito de motocross "Pollo MX Park" y falleció por "ahogamiento por sumersión" en un canal de agua que rodea al predio.

Tras el fatídico suceso, una de las declaraciones más esperadas era la del dueño de "Pollo MX Park", Julián Rivas, alias ´Pollo´. Y este lunes el responsable de la competencia de motocross les concedió una entrevista al medio local "LM Neuquén".

"Esto no se olvida. No podés... Yo también tengo hijos y estoy muy dolido. Me dan ganas de volver el tiempo atrás, que Santi no se haya ido caminando a donde fue, me hubiera gustado que las cosas sean diferentes, se dio porque el destino quería que pase. No hay a quien culpar", reconoció.

Rivas admitió que la muerte de Santiago Galdeano significó un "golpeó duro" a toda la actividad de motocross en general y sobretodo al pueblo de Plottier, lugar de donde era oriundo el pequeño de 3 años.

“Esto golpea duro a la actividad y a la sociedad, nos queda una tristeza y amargura infinita por la pérdida de un niño. No lo puedo digerir aún y no lo voy a poder superar pronto. Nunca me imaginé que podían pasar estas cosas en las carreras", aseguró.

´Pollo´ Rivas explicó que su predio no recibió ningún tipo de clausura municipal sino que se les pidió que "permanezca cerrado a raíz de lo sucedido". Petición que aceptaron.

"Desde la Municipalidad nos pidieron que permanezca cerrado a raíz de lo sucedido pero no está clausurado. Hace 4 años siempre hicimos las cosas de las formas más prolija posible. Buena repercusión, la convocatoria es cada vez mayor", argumentó.

El dueño del circuito reconoció que va a ayudar al padre de santi y a toda la familia. Además reveló que no descarta que un futuro las pruebas y competiciones de la disciplina lleven el nombre del chico fallecido.

"Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a Omar, acompañándolo de por vida. Siempre y cuando tengamos su autorización le pondremos el nombre del niño a las pruebas y quizá torneos. Pero se avecinan años con mucho dolor. No vamos a hacerla vista gorda ni dejar de lado esto que pasó", detalló.

Circuito en donde desapareció el nene de 3 años

Por último, el destacó el compromiso y solidaridad de todo el pueblo de Plottier. En donde se buscó constantemente encontrar al niño sano y a salvo y ahora está de luto.

"Desde el primer momento que desapareció Santi, estuvimos acompañando al papá, a la mamá y a otros familiares que se acercaron. La ciudad completa, increíble. Plottier tiene 60 mil habitantes y creo que había 50 mil ayudando. Gente que nos han acompañado durante toda la noche, desde otras ciudades incluso". sentenció.