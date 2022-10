Este miércoles se produjo una tragedia en el barrio porteño de Puerto Madero cuando un nene de 13 años fue atropellado por una camioneta y murió en el acto, mientras participaba de una excursión escolar. El padre del menor habló tras lo sucedido, contó cómo se enteró del triste suceso y pidió que se realizara todo para hallar a los responsables de la muerte de su hijo.

El accidente sucedió cerca de las 14 en la avenida de los Italianos al 600, en el barrio porteño. La víctima, identificada como Thiago Samuel Corpus, se encontraba junto a sus compañeros de la escuela secundaria Número 54 de San Francisco Solano, Quilmes, en un paseo escolar cuando fue embestido por una camioneta conducida por un joven de 20 años.

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, el chico falleció a causa de las graves lesiones. “Sufrió un traumatismo grave de cráneo y murió en el acto”, aseguró Crescenti. En tanto, el conductor del vehículo fue detenido y se realizaron pericias para determinar si tenía alcohol o drogas en su organismo.

Tras conocerse la noticia de la muerte de un nene de 13 años, el padre de la víctima reveló cómo fue que se enteró de la muerte de su hijo y cómo hicieron junto a su esposa para llegar hasta el lugar del accidente.

"A las 13:30 nos mandó una foto mi hijo que estaba disfrutando un montón, a las 16 me fueron a buscar mi esposa llorando y otro de los directivos en el auto de una directora. De la escuela no nos dijeron nada (de lo que pasó). Llegamos a una comisaría y después el jefe de la Policía nos contó que un auto lo atropelló y lo mató al instante", relató Alberto, entre lágrimas.

El hombre recalcó que luego de que su esposa y los directivos lo fueron a buscar a su trabajo viajaron una hora hasta llegar a la comisaría y durante todo ese tiempo nadie del colegio les explicó qué había sucedido. "Estuvimos viajando y ellos sabían que mi hijo había muerto, pero no nos dijeron nada".

El papá de Thiago apuntó contra los directivos del colegio 54 y a los docentes que estaban a cargo de la excursión escolar. "Yo les entregué vivo a mi hijo y no me lo cuidaron. Quiero justicia para mi hijo, por qué no lo cuidaron, mi único hijo varón. En una excursión, él estaba contento de ir", sostuvo.

Por su parte, hasta el momento en la investigación se conoció que los estudiantes, del colegio de San Francisco Solano, fueron a una excursión en la Reserva Ecológica. Al viaje fueron unos 39 alumnos y algunos maestros.

Según allegados a la familia, no se hizo ningún cordón para que los chicos pudieran cruzar y, habría sido en ese momento, cuando Thiago se quedó atrás de todos. Al intentar cruzar la avenida corriendo fue embestido por la camioneta que era manejaba el otro joven de 20 años, que quedó detenido por pedido de la Justicia.