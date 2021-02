Con el paso de las horas siguen apareciendo más detalles en relación al caso de Guadalupe Curual, la joven de 21 años asesinada por su ex pareja Juan Bautista Quintriqueo en la localidad neuquina de Villa La Angostura, y en esta ocasión se filtró un audio del femicida al hermano de la víctima en el cual se mostraba preocupado por la hija de ambos.

En el audio registrado en el servicio de mensajería WhatsApp (de algo más de 30 segundos), Quintriqueo dijo que "la chabona anda en cualquiera con mi hija, mi hija me ha preocupado, ha estado llorando, dicen que antenoche estuvo llorando toda la noche. Dale te veo no pasa nada, sólo quería comunicarme con alguien cercano a la chabona porque acá no tiene a nadie y se cree que tiene amigos pero no son amigos, que se yo, la verdad no voy a tener problemas con vos o con tu hijo también, tengo un gran aprecio y respeto y no quiero que se pudra por una pelotudez como esta, así que gracias, que estés bien, una lástima mi hija así".

.

Lo cierto, es que la justicia local investiga si esta parte del audio enviado tiene una especie de premonición para lo que luego ocurriría entre Guadalupe y Quintrioqueo, donde la joven de 21 años murió apuñalada en pleno centro de la ciudad.

.

En cuanto al detenido, el mismo fue trasladado en la noche del miércoles a una clínica cercana, ya que habría intentado suicidarse en su celda, y estado es de gravedad.