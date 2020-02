El caso por el que el depravado fue detenido ocurrió el jueves 30 de enero. Una mujer de 21 años denunció a cuatro hombres de entre 19 y 23, a quienes consideraba sus amigos, de haber abusado de ella en su vivienda durante una fiesta.

Las pericias realizadas por la Justicia determinaron que las lesiones de la víctima correspondían con un "abuso sexual con acceso carnal". La policía local se dispuso a allanar los domicilios de los acusados, donde se hallaron preservativos usados y tranquilizantes para caballos, que habrían sido utilizados durante la violación.

Asimismo, los uniformados se llevaron del lugar los teléfonos celulares de los sátiros, para su posterior análisis. Los cuatro pibes se encuentra privados de su libertad desde el día viernes 31 en la comisaría 11 de Luján de Cuyo y desde el lunes en el penal de Boulogne Sur Mer.

Mensajes de repudio al presunto violador.

En las redes sociales de estos jóvenes comenzaron a aparecer todo tipo de posteos en los que se puede leer desde insultos hasta mensajes de apoyo.

La indignantes publicaciones

Un posteo que llamó la atención de quienes siguen a este hombre en redes sociales hacía referencia a sus deseos para el 2020. En él, este muchacho escribió: "Por un 2020 lleno de sexo y sin hijos".

La polémica publicación ( Facebook).

Minutos antes sentenció: "Gente yo salgo a bailar, me pongo en pedo y jamás se me ocurrió matar a nadie, a lo sumo me habré comido algún bagarto", en referencia al asesinato de Facundo Báez Sosa.