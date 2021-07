En la declaración de este jueves de la primera audiencia del juicio que enfrenta el golfista Ángel 'Pato' Cabrera negó ser una persona violenta. La acusación es por "lesiones agravadas y hurto simple",contra su expareja, Cecilia Torres Mana, por hechos ocurridos en 2016 y 2018.



Por otro lado aseguró que desconocía que no podía salir del país cuando se fue a Estados Unidos en agosto pasado para participar de torneos de golf, mientras la Justicia de Córdoba pedía por su regreso debido a su situación procesal.



Este viernes continúa el juicio y se expondrían las pruebas de la ex mujer, quien no asistió de forma presencial a la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba pero sí de manera virtual debido a que es contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19.

Negó los cargos de los que se lo acusa, aseguró no ser una persona violenta y dijo que jamás "tocó" a Torres Mana.





Entre este viernes y el próximo lunes unos 20 testigos declararán y se espera la sentencia para el miércoles o jueves de la próxima semana.

Por Ángel "Pato" Cabrera tenía pedido de captura internacional y fue extraditado a Córdoba, donde se dictó su prisión preventiva. (Archivo)





Ángel Cabrera de 51 años declaró por una hora y media y también respondió preguntas. Negó los cargos de los que se lo acusa, aseguró no ser una persona violenta y dijo que jamás "tocó" a Torres Mana. Pero sí admitió que la insultó y tiró su celular, pero que jamás fue contra su cuerpo.



De la misma manera desconoció que no podía salir del país cuando se fue a Estados Unidos en plena situación procesal. "Yo no tenía ninguna restricción, ni ninguna prohibición", dijo y agregó que viajó a Miami como cualquier otro turista.

.



También puso la responsabilidad sobre su anterior abogado quien asegura que no le avisó que debía notificarle a la Justicia cada vez que viajara al exterior e insistió en que " no sabía".

Desconoció que no podía salir del país cuando se fue a Estados Unidos.





Carlos Hairabedian, quien es su actual defensor, solicitó anular el inicio del juicio por considerar que los delitos por los que acusan a su cliente habían prescripto, y a su vez pidió que se unifiquen otras causas que afronta su defendido.



Mientras que la fiscal de la Cámara 2ª del Crimen, Laura Battistelli, y el abogado querellante por Torres Mana, Carlos Nayi, replicaron el pedido y la jueza Mónica Traballini rechazó la solicitud de la defensa del golfista.



En la audiencia de este jueves Torres Mana aseguró que Cabrera era "muy violento" y que no lo denunciaba por "miedo".

.



Ángel "Pato" Cabrera quien fue ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, el 20 de julio del año pasado viajó sin autorización judicial desde Villa Allende, Córdoba, hacia Estados Unidos para participar de un torneo de golf.

Ángel "Pato" Cabrera enfrenta el juicio por "lesiones agravadas y hurto simple" contra su expareja. Está detenido en el penal de Bouwer. (Gentileza La Capital)



Ante su ausencia por dos semanas, que fue advertida por la justicia debido a que se acercaba la fecha para el juicio y a días de nuevas denuncias presentadas por su expareja, se solicitó su captura internacional, que se pudo concretar el 14 de enero en Río de Janeiro en Brasil.



El pasado 12 de junio Cabrera llegó extraditado a Córdoba, se dictó su prisión preventiva y fue alojado como detenido en el penal de Bouwer, uno de los más importantes de la provincia.