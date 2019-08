La Justicia de Bahía Blanca decidió liberar al hombre que estuvo detenido durante seis días por un "error" tras haber sido identificado por el Sistema de Reconocimiento Facial en la estación de tren del barrio porteño de Retiro. "Me dijeron que se equivocaron y me soltaron, viví un calvario, pensé que no iba a ver más a mi familia", dijo quebrado en llanto el sujeto en diálogo con Crónica HD.



"Me liberaron porque mi caso llegó a la prensa. Dormí seis días en el piso, pasé frío. Me trasladaron a Bahía Blanca esposado y encadenado al piso de un patrullero. Me estaban llevando a un penal. En medio del trayecto, los policías recibieron el llamado de la fiscal. La mujer les ordenó que me cuidaran y, en ese momento, me confesaron que se habían equivocado conmigo", relató la víctima, Ibarrolla Guillermo Federico, de 39 años.



Según le explicaron, había sido confundido por otro hombre de igual nombre pero diferente edad. "Buscaban a Ibarrolla Walter Guillermo, de 47 años. Ese hombre estaba acusado de haber robado y agredido a la víctima con un martillo. El proceso se aceleró porque el caso llegó a los medios. Me dijeron que iba a pasar 60 días dentro de un penal hasta que se aclare la situación. Temí por mi vida, no sabía qué podía pasarme dentro de ese lugar", relató.

Además, se animó a revelar los pensamientos que pasaron por su cabeza durante esos seis interminables días en los que estuvo preso: "Sólo pensaba en mis tres hijas, en mi nieta, en mi madre y en mi novia, soy el sostén de la familia, estaban muy preocupadas. Mi abuela tiene 95 años, pensé que no iba a volver a verla. Jugaron con su salud, tuvieron que darle pastillas para dormirla porque estaba desesperada. No sé lo que hicieron mal pero el que estuvo encerrado seis días fui yo. Viví una película de terror".

Guillermo fue detenido el sábado pasado, cuando volvía de pasar una tarde con su familia en Tigre, tras ser identificado por el Sistema de Reconocimiento Facial. El hombre estuvo detenido durante casi una semana acusado de haber cometido un robo en mayo de 2016 en Bahía Blanca, ciudad bonaerense que el sujeto juró desconocer. Afortunadamente, fue puesto en libertad este viernes por la mañana tras un intenso operativo mediático.