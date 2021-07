Un joven que en mayo pasado se estrelló contra una columna metálica en el partido bonaerense de Tigre, en un siniestro en el cual murieron dos amigos que lo acompañaban, pasaría a un régimen de prisión domiciliaria que le concedió un juez porque padece de asma y celiaquía.

Joaquín Duhalde Bisi, de 19 años, cumplía prisión preventiva acusado de "doble homicidio con dolo eventual" tras el fallecimiento de Franco Rossi y Joaquín Alimonda, pero el juez de garantías Daniel Martínez avaló los certificados médicos presentados por la defensa del acusado y concedió la prisión domiciliaria.

"No puedo dejar de mencionar que el imputado se ha mostrado sumamente angustiado por el suceso que se le imputa", afirmó Martínez en su resolución. De todos modos, la misma no se hará efectiva hasta que el fallo no quede firme.

.

"Tengo en cuenta la carencia de antecendentes penales, ello signfica que el encartado (Duhalde Bisi) no registra causas penales en su contra anterior a la presente, ni pesan sobre él capturas ni declaraciones de rebeldía", amplió.

"Asimismo he advertido un fuerte compromiso de Joaquín Duhalde Bisi de cumplir estrictamente las reglas que se le imponen en el proceso, siendo consciente del beneficio en trato y de aquello que está en juego", cerró.

El joven deberá utilizar una pulsera electrónica y estará bajo la órbita del Patronato de Liberados.

Para fundamentar la calificación del delito en su se argumentó el resultado de la alcoholemia de 1.39 que registró el conductor tras el accidente, el exceso de velocidad y la pluralidad de víctimas.

El abogado querellante Natalio Nicodemo, que representa a la familia de Rossi, dijo que apelará esta resolución, ya que "hay pruebas pendientes de producción" y que "no están neutralizados los riesgos procesales".

"Claramente se resolvió el incidente con una documental que no pudimos controlar, quebrantando la defensa en juicio y el debido proceso", sostuvo el letrado.

.

La familia de Alimonda avaló la prisión domiciliaria

Rodolfo, papá de Joaquín Alimonda, manifestó su conformidad con la prisión domiciliaria y le expresó al juez que "no encontraba conveniente que el imputado no fuera alojado en una unidad hasta tanto hubiera una condena".

Además manifestó que su hijo era amigo de Joaquín Duhalde Bisi desde chico y que "conoce al imputado, sabe que estudia en la universidad y que no hallaba peligro de fuega". Este argumento fue validado por mamá de Alimonda también.