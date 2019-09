Adrián y Ariana eran novios desde hacía dos años. Él fue uno de los últimos que la vio con vida, y también de los primeros que empezó a sospechar que algo raro había tras la desaparición de la mujer de 30 años.

En diálogo exclusivo con Crónica HD, el joven dio detalles de la tormentosa relación entre la víctima y su familia así como también, cómo quisieron encubrir el crimen haciéndolo pasar por un alejamiento de la joven.

"La última vez que yo presencié una pelea fue en el cumpleaños de Luisana, la hija de Ariana. Ella discutió con su mamá, se empujaron y tuve que intervenir yo y el papá para que no pase a mayores. Mi suegra saltó y me dijo que no me meta, que era su casa. Desde ahí se rompió la relación con la madre pero con el padre me llevaba bien", relató el joven quien dijo que en la vivienda donde ocurrió el crimen vivían Ariana, su hija y los padres de ella.

"El día 1 que ella desaparece llamé a sus amigas. Nadie sabía nada, tampoco en el call center donde ella trabajaba. Entoces como último recurso llamo a la hermana Alenka y le pido el teléfono de la casa familiar porque estaba desesperado", agregó.

En esa charla, Willy, el papá y supuesto asesino, le dijo: "Me plantea que ella ya no quería seguir la relación conmigo. Que estaba estresada y decidió cambiar de trabajo y de aires, que ella y Luli iban a estar bien. Que me aleje que no iba para más".

"Es verdad que no nos estábamos llevando bien pero no para terminar una relación. Más allá de que traté de entender no me cerraba, era raro", agregó al respecto. Allí fue que se contactó Yésica, amiga de Ariana, y la responsable de que Adrián comience a dudar del paradero de su novia.

"Yésica me dice 'Adri no sabés si le pasó algo porque es raro que mande mensajes que digan que no puedo responder" y ahi me despertó sospechas, me volvió la duda", profundizó el joven.

Por último, contó que Ariana "le tenía miedo a su mamá". "No quiero creer que hay encubrimiento familiar, no creo que hayan sido cómplices al menos la hermana con la que hablé en su momento. La madre sí puede ser, aunque a esa hora, las 11 de la mañana donde supuestamente fue asesinada, estaba trabajando y sólo estaban ella y el padre", agregó.