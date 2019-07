Se conocieron datos sobre la vida personal del hombre que mató a golpes al taxista tras una discusión de tránsito en Ensenada, La Plata. Entre ellos, figuran antecedentes de violencia que lo complican en el marco de la causa por homicidio simpre, por la que podría pasar entre 8 y 25 años en prisión.

Esteban González tiene 27 años, vive en Berisso, está en pareja y tiene una hija. Cursa el tercer año de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en una empresa de su abuelo, un lavadero que funciona desde hace 75 años en Las Talas. Desde este miércoles, su vida cambió radicalmente luego de que trascendieron las imágenes de una cámara de seguridad que muestran cómo golpeó salvajemente al taxista Jorge Gómez de 52 años que falleció este viernes por la tarde.

Según expresa en sus redes sociales, el hombre tendría experiencia en la práctica de karate kyokushinkai, una disciplina de mayor contacto que el karate tradicional, con énfasis en bloqueos y golpes de pies y manos.

Según fuentes policiales, el ataque al taxista no fue el primero que cometió este sujeto. Se conoció que en enero de 2013 el acusado le rompió la mandíbula a un vecino en un departamento de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata.



Gabriel, la otra víctima del agresor, contó: "Se le salió la cadena y terminé con una placa de titanio. La saqué barate, me dejó con serios traumatismos. Perdí un poco la visión. Después de varios mess, volvió todo a la normalidad".

Detalló: "Ibamos al mismo colegio y formabamos parte del mismo grupo de amigos. El día del ataque estabamos durmiendo, yo estaba acostado, mi lado derecho de la cara estaba expuesto. Él se acercó y me propinó muchas piñas. Si no estaban mis amigos, no la contaba".

Al concluir, se refirió al ataque contra el taxista y manifestó: "Cuando vi lo que le pasó a ese hombre, sentí los golpes en carne propia". Luego, agregó que no pudo seguir la causa porque el hecho ocurrió en Mar del Plata y tuvieron que volver cuestiones económicas.