Una frase alertó a la familia de una adolescente de 14 años, que esta había sido drogada y abusada sexualmente, durante la madrugada del sábado pasado cuando salió con sus amigas al boliche " Pinar de Rocha" situado en la localidad de Villa Sarmiento. Es que cuando la menor recobró el conocimiento la mañana siguiente lo primero que atinó a decir fue: ¡El de gorrita no, el pibe de gorrita no, que no se me acerque, que no se me acerque!!", frase en la que hacía referencia al sujeto que la habría engañado para aprovecharse sexualmente de ella. Más tarde, los informes médicos confirmaron el abuso sexual. El caso fue denunciado y ya está en manos de la Justicia.

Todo comenzó el viernes pasado, cuando adolescente salió del colegio situado en Villa Devoto y se juntó con sus compañeras. Su mamá se quedó tranquila porque su hija le había dicho que iría a una piyamada. Sin embargo, esa noche la joven con sus amigas salieron al boliche ubicado en la localidad Villa Sarmiento para presenciar la "noche de cumpleaños y previajes de egresados", que permite el ingreso de jóvenes a partir de los 16 años.

La adolescente se instaló en el sector vip, pero en el transcurso de la madrugada apareció gravemente descompuesta razón por la que una de las amigas alrededor de las 5 llamó a la hermana de la chica.

"Vení rápido, no sé bien que le pasa, pero tu hermana está mal, está descompuesta. Ayudame", fue el mensaje breve y contundente. Todo indicaba que se trataba de alguna intoxicación propia de haber ingrerido bebidas alcoholicas. De tal manera, la llevaron a su casa y la recostaron en la cama donde estuvo por unas dos horas, hasta que se despertó y empezó a manifestar que sentía dolores en la zona de los genitales. En ese estado de confusión, la víctima empezó a decir "¡El de gorrita no, el pibe de gorrita no, que no se me acerque, que no se me acerque!!", esta fue la frase que alertó a su familia en la que hacía referencia al sujeto que se le acercó y le habría colocado en la bebida una sustancia sin su consentimiento para drogarla.

.

Una vez que cobró mayor conciencia, la joven no paraba de reiterar el fuerte dolor que sentía entre sus piernas. Cuando la mamá la ayudó a cambiarse advirtió "manchas de sangre en su ropa interior", describió Baños.

Inmediatamente fue trasladada al Sanatorio Güemes, donde fue sometida a un protocolo médico legal, y se constataron "lesiones y señales inequívocas de haber sido abusada sexualmente".

No obstante, desde entonces la víctima "se encuentra estable, contenida por la familia y por ayuda psicológica, y se procura que evite mirar televisión o los noticieros, que podrían comentar su situación", sostuvo Javier Baños, el abogado de la familia de la menor.

Además el letrado apuntó contra Pinar de Rocha. "El boliche tiene gran responsabilidad al fallar todos los controles de seguridad. ¿Cómo no advierten el ingreso de una chica de 14 años? Se advierte a la legua que no tiene 18", sentenció.

En ese contexto, en las últimas horas trascendió una polémica condición que habría sido impuesta por el establecimiento, la cual consistía que las chicas podían ingresar al VIP y tener tragos gratis a cambio de vestir pollera.

Aunque ese dato aún no fue del todo comprobado, "le habría llegado a la madre de la víctima", dijo

"Todavía no lo tenemos acreditado ni comprobado pero, según nos contó la madre, alguien le habría dicho a la hija que para entrar al VIP tenía que tener pollera, a cambio de tragos... Es obvio que la emborracharon ahí adentro, a una nena de 14 años... Fallaron todos los protocolos de seguridad", expresó el letrado.