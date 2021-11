Florencia López había quedado viernes 19 de noviembre había quedado en hablar con su padre, Arturo López, el playero agredido.

Hacia un mes que ella se había ido de la Argentina para instalarse en México. Con su papá se escribían y llamaban por WhatsApp todos los días. Pero ese viernes no pudo hacerlo. Un adolescente que lo dejó inconsciente de un golpe. Cayó desvanecido y su cuerpo chocó contra el suelo. Tuvo dos hemorragias cerebrales.

Arturo, de 66 años, quedó en terapia intensiva tras ser golpeado en el estacionamiento en Moreno al 800, donde trabajaba desde hace 13 años.

Lo que había ocurrido llegó primero llegó a Curuzú Cuatiá, al sur de Corrientes, de donde Arturo es oriundo y tiene familiares. Otro empleado del estacionamiento agarró el celular y marcó uno de los últimos números. Era el teléfono del mejor amigo de Arturo y fue él quien llamó a Mirian Luna, la ex esposa.

Miriany su hija Agostina fueron para el Hospital Argerich que era donde lo había llevado el SAME, pensado que se había desmayado.

Ahí al hablar con el dueño del estacionamiento y con la Policía, se enteraron de la agresión. Trasladaron a Arturo a la Clinica ITEBA, en Flores. Ahí supieron de la gravedad de la situación y decidieron llamar a Florencia.

"Yo me quedé con que no pude hablar con é. Yo lo único que quiero es que se mejore. Que salga bien de esta. Que pueda seguir con su vida, como venía siendo, muy activo. Que pueda volver a trabajar. Que pueda volver a juntarse con los amigos como le gustaba. Que pueda volver a comer con nosotras", le dijo Florencia a la LN+. Ella tomó el primer vuelo que encontró.

"Nos cagó la vida. Te juro por Dios que nos cagó la vida. Estoy sufriendo desde el viernes a la noche cuando me enteré y voy a estar así por mucho tiempo más", le dijo Agostina Clarín.

Arturo en 2008 terminó su carrera militar en el Ejército. No se podía permitir una vida sin trabajar, así emepzó a trabajar en el estacionamiento. Era su segunda casa, conocía a todos los vecinos. Según supieron las hijas ya había habido problemas con la familia del agresor, que solía dejar autos estacionados por estadías prolongadas.

"El chico es un violento. Desde la pandemia, ya no se hacía el servicio de valet parking. Cada dueño estaciona su auto. A él le habían explicado que estaban las cámaras y que se podía revisar si había sido otro dueño, avisarle a esa persona y que interviniera el seguro. Pero no escuchó", dijo Agostina.

"Quiero justicia y al mismo tiempo quiero concentrarme en la salud de mi papá. Quiero calmarme pero pienso y me vuelvo loca a los dos segundos. Cuando la angustia y el dolor se mezclan con bronca e impotencia no sabés a qué emoción darle bola. Es una pesadilla, no sabés cómo vivir", sostuvo Florencia.

A casi una semana de la agresión, el adolescente que golpeó a Arturose presentó este jueves por la mañana, junto a su abogado, José Pereyra, en la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, a cargo de Sebastián María Fedullo.

El padre del adolescent. habló de amenazas previas y reclamó que el video de las cámaras de seguridad, donde se ve el ataque, estaba incompleto.

“Falta un video donde este hombre (por Arturo) lo amenaza con un fierro, todo por la discusión de una rayadura de un vehículo. Él (por su hijo) me comenta que esta persona se jacta de haber sido militar y le dijo ‘gitano de mierda, tendrían que matarlos a todos’, y eso desata el enojo de mi hijo. No justificaba el golpe, le dije que tendría que haberlo denunciado en el Inadi en todo caso”, dijo a Telefe Noticias.

El apoderado del garaje, Marcelo Patiño, después de que a Arturo se lo llevaran al Argerich, recibió un llamado en el estacionamiento. "Me dice que es el padre, que quería saber qué había pasado. Le dije 'si vos sos el padre, vení con tu hijo, andá a la comisaría'. Me respondió '¿por qué me detienen los autos si es propiedad privada?'".

"Me acerqué a la madre, que figura de rojo en la filmación. Le dije: 'trae a tu hijo donde cometió el delito que acá está la policía' y me dijo: "No, conmigo no estaba la persona que lo golpeó". Y era la mamá. Le dije que no podía mentir con una cosa así, que estaba todo filmado. Ahí desaparecieron, no aparecieron más", agregó.

"Tengo a mi papá internado en terapia intensiva y que venga esta persona a justificar el accionar de su hijo, me da vergüenza", dijo Florencia.

“No hay excusa que pueda cubrir el cagadón que se mandó este flaco, mi viejo no representaba una amenaza para él, ni para su mamá o sus hermanos. Si tiene problemas de ira, o si fue criado pensando que es dueño de todo, que no metan a mi papá en esto, porque no tiene nada que ver”, agregó.