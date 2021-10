Un nuevo caso de presunto abuso sexual a una menor tuvo lugar en Santiago del Estero. Esta vez, el hecho fue descubierto por una maestra preocupada por una de sus alumnas quien decidió involucrarse y entablar un diálogo franco con ella. Gracias a esta acción, lograron hacer la denuncia policial y alertar al resto de la familia.

La chiquita tiene 13 años y comenzó a comportarse de forma extraña en un colegio de Nivel Secundario de Termas de Río Hondo. Pasó de ser una persona extrovertida a mostrarse distraída y callada durante las horas de clases. Una profesora, al notar este rotundo cambio de actitud optó por tomar cartas en el asunto. Fue así como la chica le confesó que tenía miedo de regresar a su casa.

El escalofriante relato de la adolescente abusada por su tío

Al verse indagada por la docente, ella entró en una crisis de nervios y confesó todo lo que le estaba ocurriendo en su hogar en medio del llanto. “Tengo miedo de volver a mi casa, porque mi tío me quiso abusar, él me manoseó y me tocó los pechos y justo mi prima me salvó", aseguró entre sollozos.

.

Ante esta declaración, la educadora la contuvo e informó a sus superiores sobre lo que estaba ocurriendo. Ellos le aconsejaron que realizara la denuncia correspondiente mientras intentaban comunicarse con la madre para alertarla sobre la situación que estaba enfrentando su hija.

Tania Monte Bitar es la fiscal que entiende en la causa de la presunta violación de la preadolescente en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero (Gentileza El Liberal).

No pudieron contactarla, por lo que decidieron realizar directamente la denuncia penal en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Las Termas. Inmediatamente, el caso quedó en manos de la fiscal Tania Monte Bitar y esperan que en breve la menor comparezca ante la Fiscalía acompañada de un tutor para someterse a la Cámara Gesell.

El "juego de la violación"

El caso de esta niña no es el único suceso aberrante registrado en los últimos días en Santiago del Estero. Hace diez días salió a la luz "el juego de la violación". Se trataba de un grupo de adolescentes que mantenían relaciones presuntamente consentidas desde los ocho o nueve años.

La jueza Gladys Liliana Lami resolvió tras la Cámara Gesell, dictar una orden de detención contra el hombre (gentileza El Liberal).

Más allá de eso, el joven que dio a conocer todo, aseguró que eso se trataba de un juego pero que él sí había sido abusado por un adulto, amigo de su papá mientras él jugaba al fútbol. Según relató, el sujeto de 56 años le pidió crema de afeitar, cuando el chico la fue a buscar al baño, el hombre lo agarró por atrás, le tapó la boca, lo redujo y lo violó. El presunto violador ya fue detenido.