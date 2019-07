Una joven murió este martes en un hospital de Tucumán al que había ingresado herida de un tiro en un ojo, y por el hecho fue detenida su ex pareja, quien dio diversas versiones sobre lo sucedido luego de trasladarla al centro asistencial, informaron fuentes de la investigación. Al principio, el acusado dijo que la chica fue víctima de motochorros. Luego, confesó que la afectada se pegó un tiro mientras jugaban a la ruleta rusa.



El hecho comenzó a investigarse este lunes cerca de las 20, cuando la joven de 23 años fue llevada al hospital Padilla con una grave herida de bala en su ojo izquierdo. La mujer estaba acompañada por su ex pareja, quien inicialmente contó a la policía que todo sucedió cuando ambos se desplazaban en su moto por calle Jujuy al 5000 y fueron interceptados por dos motociclistas que intentaron robarles.



Siempre de acuerdo a ese primer relato, cuando intentaron escapar uno de los asaltantes sacó una pistola y le disparó a la cabeza a su ex pareja, quien iba de acompañante y cayó inconsciente de la motocicleta. El hombre dijo que los ladrones huyeron y que tras ello llevó a su ex novia en un taxi hasta el hospital.



No obstante, mientras la policía investigaba las circunstancias del hecho, el dueño de un hotel ubicado sobre la autopista que conecta la capital tucumana con la ciudad de Famaillá se presentó en una comisaria de la zona para denunciar que poco antes una pareja había salido en moto de su establecimiento y que llegó a ver que la mujer que iba como acompañante estaba desvanecida con una herida en el rostro.



Inmediatamente, el personal de la comisaria comenzó con las averiguaciones correspondientes y llegó así a la mujer que había sido internada. Al volver a ser interrogado, el ex novio de la herida dio otra versión de lo sucedido: dijo que ambos jugaban a la ruleta rusa en la habitación del hotel, momento en que la chica se disparó.



Ante la nueva versión el hecho, la Justicia dispuso el arresto del hombre para determinar lo sucedido y establecer si se trató o no de un intento de femicidio, agregaron las fuentes. Los pesquisas realizaban pericias en la habitación del hotel y procuraban obtener más pruebas para avanzar en la causa.