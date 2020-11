Varios alumnos de la profesora de inglés Paola Tacacho, asesinada el viernes pasado en la capital tucumana por un joven que la acosaba y que tras cometer el femicidio se suicidó, difundieron este lunes un video para recordarla, en el que le agradecieron y pidieron que se haga Justicia.



En una grabación de poco más de tres minutos que se puede ver a través de la red YouTube, una veintena de chicos del 6to. grado "D" del Colegio San Patricio de San Miguel de Tucumán participó de un emotivo video que incluyó una breve introducción con una foto de la víctima y la canción "Your are not alone" de Michael Jackson de fondo.



Luego, cada uno de los niños y niñas fue leyendo un mensaje propio en el que describieron a la víctima como una persona "alegre", dispuesta a "ayudar" y que siempre les brindaba su "apoyo".

.



"Hoy todo es diferente, a tus alumnos nos toca despedirte", expresó uno de los alumnos, mientras que otro indicó: "Hoy no podemos entender el desequilibro que genera tu pérdida".



Y otro remarcó: " Te prometemos ayudar a cada mujer o niña que se sienta en peligro".

.



Por último, el video mostró una pancarta con la leyenda "Besos al cielo. Te vamos a extrañar".