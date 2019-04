Una joven de 19 años que trabaja como empleada doméstica denunció ante las autoridades policiales de la localidad misionera de Campo Grande que fue abusada sexualmente por su empleador y para avalar sus dichos presentó una grabación realizada con su teléfono celular, informaron este jueves fuentes policiales.



Los voceros señalaron que la víctima se presentó el martes por la noche ante la guardia de la Comisaría de la Mujer de esa localidad, a unos 140 kilómetros al este de Posadas, para denunciar que minutos antes había sido abusada sexualmente por su patrón, a quien identificó como Reinaldo Alberto Piotroski (37), mientras la llevaba a su casa luego de una jornada de trabajo.



Según el relato de la mujer, a las pocas cuadras de comenzado el recorrido, el hombre detuvo la marcha de su Ford 350 en una zona oscura y comenzó a forzarla para mantener relaciones sexuales.



Pese a la tensión del momento, la joven alcanzó a encender el grabador de su teléfono celular y grabó una secuencia de audio en la que se escucha el ataque y las amenazas del hombre.



En el audio que ampara la denuncia, la joven dice: “No, no, no quiero. Te estoy diciendo que no”, a lo que el agresor respondió: “Yo te voy a c… o te juro por Dios que te mato”.



La mujer declaró también que en un momento le dijo al hombre que era portadora de HIV y que obtuvo como respuesta, "no importa que tengas HIV, te voy a violar igual”.



Consumado el ultraje, el acusado no pudo arrancar el vehículo y salió a pie para buscar auxilio, circunstancia que fue aprovechada por la víctima para escapar.



Intervino en el caso el juez de Instrucción 2 de Oberá, Horacio Alarcón, quien ordenó la detención inmediata del acusado y el secuestro del Ford 350. La causa fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal y amenazas".