Una insólita situación fue grabada por testigos cuando un hombre, que es empleado de un circo, ingresó a un supermercado chino, en la localidad bonerense de Miramar, y robó preservativos. Al ser descubierto, personal del citado comercio lo atacó a golpes.



Tras los hechos, las imágenes fueron difundidas en la prensa y según reveló Fernando Casco, un periodista local en Crónica HD, "fue un oyente de la radio el que me envió el video. Él no podía creer el grado de violencia y todo por una caja de profilácticos". En la grabación se observá a por lo menos cuatro personas golpeando al sujeto que sustrajo la citada mercadería.

.



Más tarde, Casco reveló que "el circo llegó a Miramar antes de que empiece la cuarentena. Y contrató personal para armar la carpa y demás...este chico no trabaja directamente en el circo, vio el aviso y fue a trabajar para armar la carpa solamante, no es personal estable del circo es una persona que fue a trabajar por un día. Aclarado esto, el tema es que en el comercio hay una cámara de seguridad privada y evidentemente, por lo que comenta la gente del supermercado es que están cansados de que les roben".



"Esa cámara de seguridad ve que este joven supuestamente roba una caja de profilácticos. Entonces, bueno, ahí la gente del supermercado chino se ponen enfurecidos y como se ve en el video lo golpean ferozmente", comentó para luego agregar que "el chico dice que el no roba el profilectico pero supuestamente hay un video".



Según indicó luego, "él no es que se roba un profiláctico sino la caja. Y bueno, ahí empieza la discusión. Primero adentro del supermercado. Ahí no hubo violencia, pero después evidentemente como este chico empieza a discutir con la gente del supermercado chino es donde se arma la confrontación, en las inmediaciones donde los propietarios lo golpean ferozmente. Hombres y mujeres, toda la gente del supermercado. El video es muy impactante por el grado de violencia".

.



Luego, el periodista de Miramar indicó: "No sé cuánto saldrá una caja de profilácticos, pero calculo que deben salir ciento y pico, $200", en referencia a la de tres unidades aunque se sospecha que el joven pudo haber sustraído la de 12, por un valor de $1500.



Por último Casco subrayó que: "el joven no fue detenido, pero me comentaban que ahí adentro del supermercado hay policía, pero el tema que me llama la atención es que no actuó. Por lo general este tipo de supermercados tiene una consigna policial, más que nada porque es habitual, lamentablemente, que cada dos por tres les roben. Ahí adentro hay cámaras de seguridad y sin embargo la gente roba. No avalamos el tema del robo pero es muy impactante el grado de violencia del video. Por una caja de profilacticos podría haber sido más grave el hecho. Si ustedes ven el video es una violencia terrible".

Impactantes imágenes y detalles del hecho