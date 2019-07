El juicio contra el el ex campeón mundial de boxeo argentino Carlos "Tata" Baldomir (48), acusado de abusar sexualmente de su hija, comenzó este jueves en los tribunales santafesinos. Allí, el ex púgil fue fotografiado con sus puños en alto y un gesto de "fuck you".

Baldomir está detenido desde 2016 y será juzgado por el "abuso sexual con acceso carnal calificado y abuso sexual gravemente ultrajante calificado" de su hija en reiteradas oportunidades desde que tenía 8 años.

Por este delito, la fiscal Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual, y los abogados querellantes Néstor Oroño y Alejandro Otte pedirán una pena de 20 años de prisión efectiva.

Al ingresar a la Sala Nº 1, el acusado miró en forma desafiante a la prensa y colocó sus puños en alto. Luego realizó un nuevo gesto de "fuck you" hacia los periodistas porque "hace más de 2 años están hablando como jueces", indicó su actual mujer, Laura, en diálogo con Radio Sol.

Las fotos tomadas al llegar al tribunal (Gentileza @jbattagliotti)

La causa comenzó en 2016 con la denuncia de su ex esposa y madre de la víctima ante el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual de Santa Fe. La menor había revelado los abusos que sufría desde sus 8 años en la casa familiar que compartían con Baldomir, en un auto donde viajaban junto a otros familiares después de una cena y en otra vivienda de Junín durante los veranos.

El hombre fue detenido en la casa de Junín casi veinte días más tarde y desde ese momento está preso debido a que la Justicia le negó el pedido de excarcelación en tres oportunidades.

Por otro lado, el personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe informó hace unos días que incautaron un celular del pabellón Nº 9 de Las Flores, donde está alojado Baldomir, luego de que los fiscales del caso fueron notificados sobre un mensaje intimidatorio que recibió una testigo del juicio.

Las pericias en el teléfono indicaron que el ex púgil envió mensajes a "otras tres personas, dos de ellas también citadas para brindar su testimonio en la causa", según señalaron fuentes de la investigación al medio local Aire Digital.

El tribunal está integrado por los jueces Susana Luna, Rodolfo Mingarini y Pablo Busaniche, quienes evaluarán la culpabilidad de Baldomir, cuyo veredicto será dado a conocer la próxima semana. En total fueron citados 14 testigos a declarar, una decena por parte de la querella y la fiscalía; y los cuatro restantes por la defensa del abogado Martín Durando.