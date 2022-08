Un hombre quedó detenido luego de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja sobre quien tenía una restricción perimetral. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al acusado acostado sobre la cama y escondido entre varias camperas.

El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves en Comodoro Rivadavia, Chubut.

La mujer de 41 años llamó a la Comisaría de la Mujer para denunciar que su ex pareja había ingresado a su domicilio, para eso mostró como prueba los ruidos de fondo que daban cuenta del forcejeo de la puerta.

En ese contexto, desde la Comisaría se dio aviso al personal de la Seccional Séptima, quienes se dirigieron con un móvil hasta la casa de la mujer que los estaba esperando. Al ingresar a la vivienda, encontraron al hombre en la habitación tapado con camperas sobre la cama.

La persona que había ingresado a su vivienda era su expareja, que tenía vigente una orden de restricción que le impedía acercarse a ella y sus hijos. El personal policial lo detuvo y lo trasladó a la seccional.

Otro caso de violencia de género en Santiago del Estero

A mediados de agosto, un hombre intentó forzar a su ex esposa tener relaciones sexuales, y terminó en la calle desnudo en el barrio Bº Sarmiento, en Santiago del Estero.

La mujer se resistió sacándolo de la casa a golpes con un martillo para la carne. Hace dos meses que se había separado del acusado tras una convivencia de 11 años.

Ante la policía, la mujer denunció que el hombre apareció en la cocina totalmente desnudo y se abalanzó sobre ella.

Ella se negó a tener relaciones sexuales, pero a él no le importó. Cuando advirtió que el "no" de su pareja era inamovible, se alteró. "Che, hija de p... ya vas a ver lo que te pasa", la amenazó y comenzó a golpear a la ex mujer. La víctima se cayó al piso, donde el hombre la siguió agrediendo hasta que ella logró agarrar un martillo de madera de pisar carne, con el que se defendió y logró echarlo de su casa.

El acusado quedó detenido con cargos por "lesiones" en perjuicio de su ex pareja. La denunciante fue asistida por un médico, quien confirmó las heridas que sufrió como consecuencia del ataque.