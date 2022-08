Intentó forzar a su ex esposa tener relaciones sexuales, y terminó en la calle desnudo en el barrio Bº Sarmiento, en Santiago del Estero.

La mujer se resistió sacándolo de la casa a golpes con un martillo para la carne. Hace dos meses se había separado tras una convivencia de 11 años con el acusado e apellido Fernández (43).

Ante la policía, la mujer denunció que pese a la separación, mantenían el vínculo de dos personas maduras.

Fernández fue el domingo a su casa y depués charla en buenos terminos, en un momento le pidió permiso para ir al baño.

Según la denuncia, cinco minutos después, apareció en la cocina totalmente desnudo y se abalanzó sobre la dueña de casa.

Ella se negó a tener relaciones sexuales, pero a él no le importó. Cuando advirtió que el "no" de su pareja era inamovible, se alteró. "Che, hija de p... ya vas a ver lo que te pasa", la amenazó y comenzó a golpear a la ex mujer. La víctima se cayó al piso, donde la siguió agrediendo.

Ella lloraba aterrada, implorándole que la soltase y que se fuera de la casa. Al darse cuenta que no lo iba a hacer, la comerciante logró agarrar un martillo de madera de pisar carne, utilizados en las carnicerías.

Se puso de pie y empezó a defenderse. Fernández hizo marcha atrás hacia la puerta, lo cual fue aprovechado por la damnificada para sacarlo desnudo hacia la vereda.

Luego, abrió una ventana y le lanzó toda la ropa hacia la vereda. "Ya vas a ver, en casa tengo una escopeta. Esto no va a quedar así. Ya vas a ver", el hombre la amenazó una vez más. Desnudo ascendió a un remís y se alejó del complejo habitacional.

La víctima fue a la comisaría a hacer la denuncia. La fiscal Judith Díaz, requirió la detención del atacante, medida que le fue concedida por la jueza de Género, Cecilia Laportilla.

Fernández fue detenido con cargos por "lesiones" en perjuicio de su ex pareja. La denunciante fue asistida por un médico, quien confirmó las lesiones.