Conocida la noticia de la muerte de Rodrigo Facundo Roza (51) en el hospital Fernández, producto de las heridas que recibió en el momento que atacaba al uniformado Juan Pablo Roldán en el barrio de Palermo, el portero del inmueble donde vivía el asesino habló con los medios sobre lo ocurrido.

Rubén, encargado del departamento ubicado en el barrio de Palermo, sostuvo que "es un chico bueno, acá nunca tuvo problemas, él entra y sale es un buen tipo, buen muchacho que nunca manifestó nada raro. Sabíamos que era una persona psiquiátrica pero acá nunca sufrimos una agresión por él. Estaba con tratamiento pero nunca se mostró agresivo".

El encargado habló con la madre del asesino (llamada Marta) y dijo que "ella no me dijo nada de lo que ocurrió y no me habló sobre si murió, porque no sé si le informaron. El (en alusión a Roza) vivía con la madre hace 10 años y ayer no lo vi. Lo que se sabe es que hace unos años estuvo internado, pero después tenía una vida normal".

El episodio tuvo lugar el lunes a plena luz del día en el barrio de Palermo, sobre la Avenida Figueroa Alcorta al 3.300, a metros del museo Malba, donde el efectivo Roldán fue apuñalado en cuatro oportunidades por Roza. Por la gravedad de las heridas el oficial no logró sobrevivir, murió en el hospital Mater Dei donde había sido trasladado de urgencia.