Un empresario inmobiliario de 69 años murió tras haber sido atado de pies y manos y con una corbata colocada en la boca luego de sufrir un robo junto a su esposa en su vivienda del partido bonaerense de Marcos Paz, informaron fuentes judiciales y policiales.

El hecho ocurrió el viernes en una casa de la calle Sarmiento 2475, del mencionado distrito del oeste del Gran Buenos Aires, donde el matrimonio fue sorprendido por tres delincuentes que ingresaron en la vivienda por un patio trasero y los tomaron por sorpresa.

De acuerdo con los voceros consultados, el robo fue descubierto dos horas después por un familiar que llegó de visita a la casa y encontró a la mujer arrodillada frente a un sillón, en medio de un ataque de nervios por haber sufrido el robo.

Luego, al llegar a otro sector del living, encontró tirado en el piso al hombre, identificado como Pedro Antonio Ragone (69), que estaba muerto boca a bajo, atado con cables de pies y manos y con una corbata colocada en la boca.

Según lo que establecieron las primeras pesquisas, los delincuentes se escaparon del lugar llevándose una suma no precisada de dinero en efectivo y otros elementos de valor de la propiedad, como algunas joyas y aparatos de electrónica.

El comisario Juan Eduardo Correa, en declaraciones a Canal Cuatro de Marcos Paz, explicó que tomaron conocimiento de el hecho tras el llamado de un vecino, al que el familiar de la víctima le relató lo sucedido en su casa.

Correa contó además que al encontrar el cadáver de Ragone, éste presentaba signos visibles de violencia, y que la mujer también había sido golpeada, pero estaba mayormente afectada por el trauma vivido durante el asalto y posterior muerte de su marido.

Por su parte, este mediodía se realizó la autopsia correspondiente, cuyos resultados preliminares arrojaron que el empresario sufrió una muerte traumática, por lo que se descartó una de las hipótesis referida a que el hombre habría sufrido un paro cardiorrespiratorio mientras estaba atado, informaron fuentes judiciales.

En tanto, la esposa de Ragone fue trasladada en estado de shock al hospital local, donde se constató que tenía lesiones leves, pero debido a su estado de nerviosismo todavía no había podido declarar con exactitud sobre lo ocurrido en su vivienda.

"Nuestra familia está destrozada... no tiene consuelo... Pedro era mucho más que mi primo hermano... era el padre, amigo, consejero, protector, contenedor de la familia... y mucho más... para mí y para cada uno de nosotros... no hay palabras que puedan explicar lo sucedido...simplemente no existen", publicó en Facebook Fabio Leonardo Ragone, junto a una foto familiar.

La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) número 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que pidió la colaboración de las DDI de Mercedes y Morón para esclarecer el hecho.

Villalba ordenó diversas medidas de prueba, entre éstas el relevamiento de las cámaras de seguridad particulares y del municipio, además del aporte de testigos que pudieran dar información sobre el hecho.

Por el momento, la causa está caratulada como "averiguación de causales de muerte".

De acuerdo con las fuentes, Ragone, además de ser empresario inmobiliario, era contador público y había sido profesor del Colegio Nacional y Comercial de Marcos Paz.

Además, fue candidato a intendente del municipio por la Alianza en 1999, en una elección en la que triunfó por el Partido Justicialista Enrique Jaime Salzmann, quien gobernaba Marcos Paz desde 1987.