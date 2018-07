Una mujer de 30 años estafó a más de dos mil personas haciéndose pasar por agente de viajes en el barrio San José del partido bonaerense de Lomas de Zamora. Rocío Magalí Martínez vendía paquetes turísticos que nunca llegaron a concretarse. Hay una familia que se encuentra varada en Barcelona, ya que nunca les dieron los voucher de los pasajes de vuelta.

La joven ofrecía viajes a Cancún, Egipto y Orlando, con precios que arrancaban en los 500 dólares. Decía que trabajaba para las empresas La PlataViaja.com, Mega Travel, Domina Tour, Terra Nova, Mil Vueltas, Aero SRL, Trip Bye.

Rocío se encuentra prófuga de la Justicia y habría dejado a sus hijos en la casa de su madre. También está imputado por el hecho su marido, Walter Díaz, y fueron denunciadas su suegra Mercedes Díaz y su hermano Fernando Martínez. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento de Lomas de Zamora.

Una de las páginas con las que supuestamente trabajaba fue la que denunció públicamente a esta mujer, aclarando que nunca formó parte de su staff, por lo que radicó una denuncia penal el 19 de abril de este año.

"Consideramos que así como nosotros fuimos estafados, otras personas y agencias de viaje también han sido embaucados por dicha persona", expresa el comunicado publicado en su cuenta de Facebook con el hashtag #buscamosarociomartinez.

“Nos preocupa que ella tiene domicilio en México. Nos da miedo que salga del país”, aseguró Violeta una de las víctimas de la estafa. "Creemos que no pudo haber sido ella sola porque la cifra es millonaria", detalló Violeta y agregó: “Hay agencias que desaparecieron. Hay otras que te dicen que no tienen nada que ver porque no era empleada de ellos, pero resulta que recibieron el dinero ¿Cómo es no tenés nada que ver entonces?”.

La indignación hizo que algunas de las víctimas se reunieran frente a su vivienda en la localidad bonaerense de San José e incendiaron su auto.