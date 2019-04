El esposo de la mujer que terminó muerta en Panamericana, luego que una camioneta impactara contra el Uber que la trasladaba, expresó su bronca, dolor e impotencia en diálogo con Crónica HD.

Marcelo, marido de Teresa de 54 años, manifestó: "Este asesino paga y lo dejan suelto, por plata baila el mono. Este tipo tiene multas en Capital y en Provincia y nunca le sacaron el coche. A este conductor no le da la cabeza, piensa con los pies, debería ser un poco más humano, es una flor de porquería. Hace lo que quiere porque tiene plata".

Agregó: "Lo único que quiero es Justicia. Este conductor se llevó puesto el Uber, dejó el baúl del auto pegado al asiento de atrás".

Además, recordó a su esposa y describió: "No me la va a devolver nadie. Era ama de casa. Era una persona excelente, no tengo palabras para decir todo lo que valía esa señora. Sus hijos están destruidos. Lo único que puedo decir es que quiero justicia".

El hecho ocurrió este martes a la madrugada en el kilómetro 15,5 de la Autopista Panamericana (en sentido hacia la provincia y a la altura de la bajada de Ugarte), donde un sujeto a bordo de una camioneta Porsche que iba a gran velocidad (se dice que a 200 kilómetros por hora) embistió de atrás al automóvil Fiat Palio, que llevaba dos personas a bordo.

La mujer, que iba como pasajera utilizando el servicio d. Uber terminó muerta, luego de que una camioneta de alta gama Porsche impactara a gran velocidad al rodado Fiat Palio en el cual viajaba la víctima. En tanto, el test de alcoholemia que se le realizó al chofer de la camioneta dio positivo al arrojar que tenía 0,87 gramos de alcohol en sangre, es decir, casi el doble lo permitido.



El impacto fue tan grande, que mató de manera instantánea a la pasajera que iba en el asiento trasero de la unidad. En tanto, el chofer del pequeño rodado se encuentra en grave estado y fue derivado de urgencia al Hospital de Vicente López.