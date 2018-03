Por Fernando Vázquez

fvazquez@cronica.com.ar



Una joven de 24 años fue salvajemente estrangulada mientras participaba de una orgía de sexo, alcohol y drogas, que se realizó en la localidad bonaerense de José C. Paz, donde posteriormente otros asistentes a la reunión intentaron simular que la muchacha se había suicidado, ahorcándose, con una sábana, del techo de una vivienda. Las autoridades policiales, a raíz de lo ocurrido, detuvieron de manera preventiva a un hombre y a una supuesta amiga de la fallecida.



Al respecto los voceros del departamento judicial de San Martín revelaron a cronica.com.ar que la infortunada víctima se llamaba Tamara y que tenía 24 años.



Trascendió que el macabro hecho se descubrió en el interior de una finca situada en Bulnes al 2400, entre Constitución y Alberto Williams, en el citado distrito, en el noroeste del conurbano provincial, cuando los policías del Comando Patrulla (C.P.) de José C. Paz, a raíz de un llamado al número telefónico de emergencias 911, concurrieron rápidamente a dicho inmueble, donde hallaron el cuerpo sin vida de esta muchacha, que yacía colgada con una sábana, de un tirante existente en el techo del domicilio.



De acuerdo a lo manifestado por los informantes, el morador de la casa, llamado Mariano Sebastián, de 32 años, afirmó que se había ausentado de la vivienda en forma momentánea y que, al regresar, observó el cuerpo sin vida de la joven colgado del techo, mientras que, en un sillón, estaba dormida una amiga de la fallecida, llamada Daniela, de 21 años, quien también se afirma había participado de la velada.



Como consecuencia de tal motivo, la Justicia caratuló en aquel momento el extraño episodio "Averiguación de causales de muerte". Sin embargo, posteriormente se logró establecer que la occisa presentaba signos de estrangulamiento.



Pesquisas policiales de la comisaría 1ª de José C. Paz apresaron preventivamente a dicho sujeto y a la otra mujer, ya que los diferentes datos obtenidos hasta el momento por los investigadores señalan que la víctima fue asesinada en el domicilio y que los responsables del crimen trataron de simular que se había quitado la vida.