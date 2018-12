Una mujer de 51 años fue hallada asesinada en un hotel alojamiento del partido bonaerense de Lomas de Zamora y por el femicidio fue detenido su ex marido, informaron fuentes policiales.



El hecho se descubrió alrededor de las 8.30 en el hotel alojamiento Acapulco, situado en la calle Cosquín 788 de la localidad Villa Centenario del mencionado partido, en el sur del conurbano bonaerense.



Las empleadas de limpieza del hotel fueron a la habitación 113, luego de que de allí se retirara en su auto un hombre que había ingresado con una mujer a las 22.30 de la noche anterior.



Sobre la cama, las empleadas encontraron tendida boca arriba a la víctima fallecida, identificada como Delfina Encarnación Quispe Pumahuacre de 51 años y de nacionalidad peruana.



Según las fuentes, la mujer, que trabajaba como empleada doméstica, tenía signos de violencia en su rostro y en otras zonas del cuerpo y no se descarta que haya sido estrangulada, aunque recién la autopsia determinará con certeza la causa de muerte.



Delfina fue encontrada sin vida en la habitación del hotel.



Los responsables del hotel llamaron a la policía, y allí arribó personal de la comisaría 7ma. de Lomas de Zamora, con jurisdicción en la zona.



Mientras se realizaban las primeras tareas investigativas, al hotel también llegaron una ex cuñada de la víctima y sus hijos para avisar que el ex esposo de Quispe, un albañil identificado como Alfredo Agustín Noriega de 53 años, había llamado para hacer una confesión.



"El hombre le dijo a la hermana que había tenido una pelea con su ex mujer ahí dentro del hotel, que se le había muerto y que la había dejado abandonada en la habitación", dijo una fuente policial.



En una primera revisión de la escena, los peritos encontraron dos blíster vacíos de la droga conocida como "Viagra".



Con los datos recolectados por la policía, la fiscal de la causa, Marcela Juan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Lomas de Zamora, ordenó la aprehensión de urgencia de Noriega.



Los efectivos de la comisaría 7ma. de Lomas de Zamora encontraron a Noriega merodeando el domicilio de una de sus hermanas, situado en la calle Julio Verne, entre Emerson y Ameghino, también de Lomas de Zamora, donde fue interceptado y detenido.



Si bien se esperan los resultados de la autopsia en la morgue judicial, la fiscal Juan ya dejó imputado a Noriega por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", que prevé una pena de prisión perpetua.